Juventud Unida sufrió un duro traspié en su visita a Recreativo San Jorge de Villa Elisa y se complica en la tabla de posiciones de su zona, al quedar ahora segundo de su verdugo de turno y con la obligación de ganar los dos encuentros que le restan para no depender de nadie en su objetivo por clasificar a la segunda ronda.

El conjunto albiceleste jugó un aceptable partido, pero no maniató a su rival como si lo hizo en el debut ante Parque Sur. Por el contrario, el equipo de Villa Elisa planteó un partido perfecto en su cancha y se quedó con un triunfazo.

San Jorge le disputó el control de la pelota a Juventud en el primer tiempo y la primera media de juego fue equilibrada. Recién en los 15 minutos finales, el Decano tuvo su primera chance con un remate de media vuelta de Jorge Detona desde afuera del área, que el arquero Sebastián Escalante envió al tiro de esquina.

El equipo local encontró la formula para controlar el poderío ofensivo de Juventud, que no prácticamente no generó situaciones de gol en el primer tiempo y el empate sin goles al cierre de los 45 minutos fue justo.

En el inicio del complemento, el equipo albiceleste salió con otra convicción y de entrada, armó una buena triangulación por el sector izquierdo, que terminó con un centro atrás de Tomás Castell y remate por encima del travesaño de Jorge Rossi.

Con el correr de los minutos, Juventud se convirtió en dominador de las acciones, pero no tuvo claridad en los metros finales de la cancha, porque se apresuró en el cierre de las jugadas.

Sus delanteros no estuvieron una buena noche y por eso Matías Minich dispuso el ingreso de Rodrigo Mora, el exjugador e ídolo de River, para tener más peso en ataque

Pero la estrella, que estuvo más de 20 minutos en cancha, demostró que todavía no esta en optimas condiciones desde lo físico y pasó inadvertido.

Sobre el final, San Jorge, que fue ganando terreno con la pelota parada, destrabó el marcador y se llevó un triunfo agónico. Porque a los 52 minutos, Walter Bravo ensayó un tiro de esquina olímpico que sorprendió al arquero decano Maximiliano Díaz, que llegó a manotear la pelota y en el rebote, Gastón Verón fue más astuto que la defensa visitante y metió el pie para meter el 1-0.

El Decano sufrió un baldazo de agua fría en el ocaso del partido y sufrió su primera derrota en el Torneo Regional Federal Amateur en dos temporadas.

Además, este resultado lo deja segundo en la zona 10 de la Región Litoral Sur, a un punto del líder San Jorge, con seis puntos.

En la próxima fecha, Juventud quedará libre y en las últimas dos jornadas visitará primero a Parque Sur y luego recibirá a los de Villa Elisa, en lo que se encamina a una final mano a mano por la clasificación.

El Dato

En Urdinarrain, Deportivo consiguió su primera victoria en el torneo, al vencer a María Auxiliadora de Concepción del Uruguay por 2-1. Damián Ortman adelantó a la visita, pero Thiago Moreno y Joaquín Carrizo lo dieron vuelta para el Azul, que consiguieron un triunfazo para quedar un punto del líder de la zona 10 Social Achirense, a quien recibirá el próximo fin de semana.

-Síntesis-

Recreativo San Jorge (1)

Sebastián Escalante

Silvio Giovenale

Nahuel Miño

Agustín Bastida

Aramis Serafini

Adriel Guiffrey (C)

Axel Casse

Nahuel Cabrera

Jairo Zermaten

Misael Orcellet

Brandon Favre

DT: Fabricio Rougier.

Juventud Unida (0)

Maximiliano Díaz

Paolo Impini

Tomás Castell

Nicolás Trejo (C)

Miguel Sotelo

Leandro Villar

Jorge Rossi

Lucas Marciante

Jorge Detona

Lucas Núñez

Valentín Corbalán.

DT. Matías Minich.

Goles en segundo tiempo: 52m. Gastón Verón (SJ)

Cambios: Andrés Noir por Orcellet, Ayrton Cardozo por Favre y Gastón Verón por Zermaten, Walter Bravo por Serafini, José Villa por Bastidas (SJ) Facundo Britos por Marciante, Franco Lonardi por Núñez (JU), Rodrigo Mora por Detona (JU) y Juan Pablo D’Angelo POR Corvalán (JU)

Amonestados: Guiffrey, Cabrera (SJ), Detona (JU)

Árbitro: Lautaro Castañola

Estadio: J.J. Lescano (Villa Elisa)