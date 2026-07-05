Luego de dejar sus primeros puntos en el camino tras el empate sin goles frente a Defensores del Oeste, el puntero e invicto Juventud Unida recibirá en el estadio de “La Vía” a Camioneros, que se ubica en el fondo de las posiciones y necesita sumar con urgencia. Entre ambos hay una diferencia de 30 puntos (34 contra 4), por lo que en la previa aparece como un compromiso accesible para el equipo de Daniel Waldner, que buscará sostener la ventaja de ocho unidades sobre su escolta, Juventud Urdinarrain.

Precisamente, el conjunto urdinarraense tendrá una visita exigente ante Unión del Suburbio en el estadio Mario Urriste. Si bien en otras temporadas el elenco de Villa María supo hacerse fuerte en ese escenario, en el actual certamen apenas consiguió dos triunfos como local, lo que abre interrogantes de cara al duelo.

En tanto, el tercero en discordia, Deportivo Urdinarrain, será anfitrión de La Vencedora en el estadio Teodoro Treisse. El visitante atraviesa una campaña aceptable, se mantiene en la zona media de la tabla y buscará dar el golpe ante uno de los animadores del torneo.

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Por su parte, en el estadio Raúl Impini, Central Larroque —en clara levantada en las últimas fechas— recibirá a Defensores del Oeste, que llega con confianza tras ser el primero en robarle puntos al líder, aunque continúa con una floja campaña y se ubica en zona de descenso directo.

En el estadio José “Toto” Gallop, Sarmiento, de andar irregular pero que viene de un buen triunfo como visitante ante Pueblo Nuevo, enfrentará a Central Entrerriano, que atraviesa un presente complicado y tendrá el debut de Juan Pablo Cuba como entrenador, en busca de iniciar el camino de la recuperación.

La fecha se completará en el Estadio Municipal, donde Independiente, de buen rendimiento y con aspiraciones de seguir prendido en los puestos de arriba, será local de Pueblo Nuevo, que necesita sumar para no complicarse en la lucha por la permanencia.

Programación - Fecha 13

Domingo 5

15.15 Juventud Unida – Camioneros

15.15 Unión del Suburbio – Juventud Urdinarrain

15.15 Deportivo Urdinarrain – La Vencedora

15.15 Central Larroque – Defensores del Oeste

15.15 Sarmiento – Central Entrerriano

15.15 Independiente – Pueblo Nuevo.

Posiciones

Juventud Unida 34

Juventud Urdinarrain 26

Deportivo Urdinarrain 20

Central Larroque 19

Independiente 19

La Vencedora 17

Central Entrerriano 15

Unión del Suburbio 14

Sarmiento 13

Pueblo Nuevo 12

Defensores del Oeste 6

Camioneros 4