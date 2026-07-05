Con el duelo entre el líder y el último de la tabla, se juega una nueva fecha del Torneo Apertura de la A
Los seis encuentros de la decimotercera jornada se disputarán esta tarde desde las 15.15 (13 en Sub 23), con varios cruces atractivos y el foco principal puesto en el choque entre Juventud Unida y Camioneros.
Luego de dejar sus primeros puntos en el camino tras el empate sin goles frente a Defensores del Oeste, el puntero e invicto Juventud Unida recibirá en el estadio de “La Vía” a Camioneros, que se ubica en el fondo de las posiciones y necesita sumar con urgencia. Entre ambos hay una diferencia de 30 puntos (34 contra 4), por lo que en la previa aparece como un compromiso accesible para el equipo de Daniel Waldner, que buscará sostener la ventaja de ocho unidades sobre su escolta, Juventud Urdinarrain.
Precisamente, el conjunto urdinarraense tendrá una visita exigente ante Unión del Suburbio en el estadio Mario Urriste. Si bien en otras temporadas el elenco de Villa María supo hacerse fuerte en ese escenario, en el actual certamen apenas consiguió dos triunfos como local, lo que abre interrogantes de cara al duelo.
En tanto, el tercero en discordia, Deportivo Urdinarrain, será anfitrión de La Vencedora en el estadio Teodoro Treisse. El visitante atraviesa una campaña aceptable, se mantiene en la zona media de la tabla y buscará dar el golpe ante uno de los animadores del torneo.
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Por su parte, en el estadio Raúl Impini, Central Larroque —en clara levantada en las últimas fechas— recibirá a Defensores del Oeste, que llega con confianza tras ser el primero en robarle puntos al líder, aunque continúa con una floja campaña y se ubica en zona de descenso directo.
En el estadio José “Toto” Gallop, Sarmiento, de andar irregular pero que viene de un buen triunfo como visitante ante Pueblo Nuevo, enfrentará a Central Entrerriano, que atraviesa un presente complicado y tendrá el debut de Juan Pablo Cuba como entrenador, en busca de iniciar el camino de la recuperación.
La fecha se completará en el Estadio Municipal, donde Independiente, de buen rendimiento y con aspiraciones de seguir prendido en los puestos de arriba, será local de Pueblo Nuevo, que necesita sumar para no complicarse en la lucha por la permanencia.
Programación - Fecha 13
Domingo 5
15.15 Juventud Unida – Camioneros
15.15 Unión del Suburbio – Juventud Urdinarrain
15.15 Deportivo Urdinarrain – La Vencedora
15.15 Central Larroque – Defensores del Oeste
15.15 Sarmiento – Central Entrerriano
15.15 Independiente – Pueblo Nuevo.
Posiciones
Juventud Unida 34
Juventud Urdinarrain 26
Deportivo Urdinarrain 20
Central Larroque 19
Independiente 19
La Vencedora 17
Central Entrerriano 15
Unión del Suburbio 14
Sarmiento 13
Pueblo Nuevo 12
Defensores del Oeste 6
Camioneros 4