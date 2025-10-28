DE CARA A LA TEMPORADA
Con el objetivo de brindar asesoramiento, la Dirección de Turismo de Pueblo Belgrano realizó visitas programadas a los prestadores
Desde el área han realizado visitas programadas a más de cien establecimientos de alojamientos turísticos, con el objetivo de charlar con cada uno de los prestadores, escuchar inquietudes, acompañarlos y brindar asesoramiento en aspectos de calidad y atención al visitante.
La idea es que juntos podamos prepararnos de la mejor manera para la temporada de verano que se avecina y seguir potenciando la experiencia de quienes nos eligen.
En una actividad tan competitiva como el turismo, ser buenos anfitriones es lo que realmente nos distingue. La calidez, la atención y el compromiso con la calidad son los que hacen que quienes nos visitan quieran volver y nos recomienden.
