El secretario de Desarrollo Social, Salud y Ambiente, Martín Piaggio, encabezó una reunión en el Cuartel de Bomberos a la cual asistieron las Fuerzas Vivas de nuestra ciudad y parte del Gabinete. Todos juntos analizaron la situación de la crecida de los ríos Gualeguaychú y Uruguay, la climatología y el acompañamiento activo que estamos realizando en las zonas más sensibles.

Al finalizar la reunión, Piaggio aseguró que “la planificación es esencial en estos momentos para que transmitir certezas a la población y estar cerca de nuestros vecinos y vecinas ribereñas. Hace tiempo que contamos con un protocolo para la asistencia de cada gualeguaychuense que lo necesite, en ese sentido las Instituciones intermedias son fundamentales y la coordinación es algo imprescindible”.

Participaron de la reunión del Comité de Prevención Local el jefe de Gendarmería, el Jefe del Ejército, el Jefe y el Subjefe de Bomberos, el Jefe de Policía Departamental, Personal de Abigeato y Personal de Prefectura; mientras que por la municipalidad asistieron Keila Heindenreich de la dirección de Salud; Hugo Boari de la dirección de Desarrollo Social; Carlos García, titular de la Secretaría de Obras Públicas; Cristian Magne de Defensa Civil; y Daniel Hernández como asesor.

“Es muy importante que estés informado por canales oficiales y ante cualquier inconveniente comunicarse inmediatamente a los siguientes números: #103 Defensa Civil y #106 Prefectura Naval”, informaron tras la reunión.

Para consultar por la altura del Río en tiempo real se puede hacer desde la web www.gualeguaychu.gov.ar o por mensaje de whatsapp al bot de la ciudad GUAL-E 3446 503196.

¿Cómo se comportó el río Gualeguaychú?

Durante gran parte del jueves 21 de septiembre, la altura se mantuvo estable en los 3 metros. Sin embargo, a partir de las 17 horas comenzó una tendencia a la baja, llegando al final del día midiendo 2,91 metros.

Con este panorama, el viernes comenzó igual a como finalizó la jornada anterior y continuó con el mismo comportamiento, hasta las 6 de la mañana, cuando llegó a medir 2,87 metros, la marca más baja de los últimos cuatro días.

Con 2,87 metros se mantuvo estable hasta las 10 de la mañana, cuando de nuevo comenzó a subir. Ante este nuevo escenario, las aguas siguieron aumentando se cauce, llegando a la marca de 2,94 metros a las 19 horas. En el resto del día, las medidas de la altura del río Gualeguaychú se mantuvieron en la franja de los 3 metros.

El estado de alerta a nivel local se decreta cuando el río alcanza los 3,50 y la etapa de evacuación se activa cuando el agua llega a los 3,80 metros.

“Estos datos se tomaron de cuando el Munilla no estaba pavimentando entonces la posibilidad de evacuar era difícil. Antiguamente las calles eran verdaderos zanjones y había que entrar con tractores con acoplados. Entonces se evacuaba a los 3.50 o a los 3.80 preventivamente porque después no se podía entrar. Ahora con la pavimentación vos podes entrar sobre seguro, sabes que el camión no se va a hundir en un pozo y eso da más tranquilidad a la población. Pero todavía en los registros sigue estando esas marcas”, había explicado a Ahora ElDía el especialista en el tema Danial Hernández en relación a los niveles del río.