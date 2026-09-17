El Senado sesiona este jueves desde las 11 con un temario que incluye el proyecto de Inocencia Fiscal II, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, pliegos de jueces y una iniciativa sobre biocombustibles.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo, quedó fuera de la agenda. La discusión por las facultades para designar y remover directores, sumada a los pedidos para que el presidente de la entidad, Santiago Bausili, explique ante los senadores el destino del oro de las reservas, postergó el debate para la próxima semana.

El senador del Bloque Justicialista, Eduardo "Wado" de Pedro, criticó los cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad que impulsa el Gobierno, en el proyecto de Presupuesto 2027, en sesión en la Cámara Alta: "El Gobierno desconoce la Emergencia en Discapacidad, que veta, y el Congreso vuelve a insistir. Parece que el presidente Javier Milei disfruta con ver sufrir a los más vulnerables".

Los senadores del Bloque Justicialista, Mariano Recalde y Eduardo "Wado" de Pedro, en sesión en el Senado. (Foto: NA - Claudio Fanchi)

De Pedro cuestionó: "Los discapacitados dependen de la ayuda del resto de la sociedad. Llevamos un recorte del 40% en Discapacidad. El Presidente es un cobarde, no les importa nada. Es imposible con el pluriempleo sostener a un hijo o miembro de la familia que necesita ayuda".

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Fuente: Infobae / TN