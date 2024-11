Atlético de Madrid afrontó un partido clave en la fecha 5 de la Champions League en República Checa con una espectacular victoria por 6-0 ante Sparta Praga y comenzó el duelo con el pie derecho gracias a un golazo de tiro libre de Julián Álvarez a los 15 minutos de juego. El oriundo de Calchín, figura del encuentro, aumentó a los 58 minutos con una gran definición tras una asistencia de su compatriota Giuliano Simeone.



El ex delantero de River Plate y Manchester City infló la red en el estadio Epet Arena de la capital checa con un preciso disparo con pierna derecha cerca de la medialuna del área. La Araña le dio efecto al balón, que traspasó la barrera rival y se fue abriendo lentamente hacia el palo derecho del arquero danés Peter Vindahl Jensen, quien solo atinó a mirar cómo se metía el esférico en el arco.



“Golazo de Atlético de Madrid. De la pegada suprema, sensacional, excelsa, distinta, superior, dorada y con linaje de Julián Álvarez. La colgó notablemente Julián Álvarez”, exclamó el relator de la transmisión de ESPN y Disney+ Germán Sosa ante la conquista del campeón del mundo que ponía en ventaja al conjunto dirigido por el Cholo Simeone.



El conjunto español, que contó entre sus titulares con los argentinos Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone, aumentó la diferencia a los 43 minutos por intermedio de Marcos Llorente. El defensor lanzó un dentro al corazón del área para buscar el cabezazo de Alexander Sorloth. El delantero noruego hizo el gesto, pero no tocó la pelota, que pasó suavemente por donde estaba Jensen, que abrió sus brazos sin poder contener el balón.



En el segundo cuarto de hora del partido, Julián marcó su doblete y consiguió el 3-0 para el Colchonero. La jugada comenzó con un acción individual de Álvarez, que fue recortando metros hacia el arco con la pelota dominada. El ex River abrió para Giuliano Simeone, quien devolvió a un toque para dejar mano a mano a su compañero con Jansen. El cordobés “pinchó” la pelota con sutileza y dejó nuevamente sin reacción al arquero para marcar otro tanto.

Hubo tiempo para más goles en Praga. A los 70 minutos, Antoine Griezmann anotó el 4-0 con un disparo cruzado, culminando una gran jugada colectiva que se inició en el área del Atlético de Madrid. El quinto llegó a los 85 en los pies de Ángel Correa, quien apareció solo en el área para definir sin oposición tras un pase del brasileño Samuel Lino. El rosarino fue por más y marcó el lapidario 6-0 con una acción individual ante tres rivales en el área.



El delantero de 24 años, que fue reemplazado a los 78 minutos por el rosarino Ángel Correa, alcanzó su noveno tanto con la camiseta del Aleti en 20 partidos jugados. Es su tercer gol en Champions League con su nuevo equipo (le había marcado al Lille) y su 11° en la competencia, ya que había marcado otros 8 con el Manchester City.

Con este resultado, Atlético de Madrid suma 9 puntos y alcanzó la línea del Milan, Barcelona, Aston Villa y Borussia Dortmund (los últimos tres deben disputar sus respectivos partidos en la liga más importante a nivel clubes de Europa). En la próxima fecha, el elenco del Cholo Simeone recibirá el 11 de diciembre al Bratislava en el Metropolitano.

EL RESUMEN DEL 6-0 DE ATLÉTICO DE MADRID ANTE SPARTA PRAGA:





