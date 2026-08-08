Con una destacada participación de la comunidad, este viernes finalizó la segunda edición de la Expo y Foro Educativo de Ciencia, Tecnología y Ambiente – Gualeguaychú Sustenta 2026, organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Humano. Durante dos jornadas, los Galpones del Puerto fueron escenario de conferencias, espacios de intercambio, muestras tecnológicas, stands institucionales y actividades que promovieron el encuentro entre el sector público, el sector privado, las instituciones educativas y la comunidad.

La segunda jornada contó con una importante presencia de estudiantes de distintos establecimientos educativos, quienes recorrieron los stands, participaron de las conferencias y pudieron conocer de cerca experiencias vinculadas a la innovación, la sustentabilidad, la producción y las oportunidades laborales. A ello se sumó la continuidad de la Expo del Empleo 2026, impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, que ofreció espacios de orientación laboral, vinculación con empresas e instituciones y herramientas para fortalecer la inserción en el mundo del trabajo.

El cronograma del viernes incluyó la disertación de Sergio Gasparini, de Personal Tech, quien presentó la charla “De los datos a la acción, una nueva gestión municipal”, centrada en las posibilidades que ofrece el Internet de las Cosas (IoT) para mejorar la gestión pública. Luego, María Ayelén Páez y Natalia Siseta, de ManpowerGroup Argentina, compartieron la conferencia “Estrategias de empleabilidad para afrontar el mercado actual”, mientras que Alejandro Piri y Valeria Bogoni, de Frigorífico La Morena, cerraron el ciclo de disertaciones con la presentación “Donde el trabajo se convierte en profesión”, poniendo el foco en la capacitación y el desarrollo del talento dentro de las organizaciones.

Durante el cierre del encuentro, el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, destacó el valor de la articulación entre los distintos sectores para construir una ciudad con más oportunidades. En ese sentido, expresó que la Expo fue “la prueba concreta de que nuestra ciudad decidió mirar al futuro de frente”, al reunir las ideas del sector público, el esfuerzo del sector privado, el conocimiento de las universidades y el talento de los vecinos. Además, remarcó que “cuando todos remamos para el mismo lado, los resultados llegan”, y agradeció especialmente a las empresas, emprendedores, instituciones y equipos de trabajo que hicieron posible esta segunda edición.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, señaló que Gualeguaychú Sustenta nació con el objetivo de generar un espacio donde la educación, la ciencia, la tecnología, el ambiente, la producción y el trabajo pudieran encontrarse para acercar oportunidades y construir vínculos. Asimismo, destacó que esta segunda edición refleja el crecimiento de la propuesta y el trabajo articulado entre el Estado, las empresas, las instituciones educativas y la comunidad, convencidos de que el conocimiento y la innovación son herramientas fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

La Expo contó además con una amplia participación de empresas, industrias, universidades, escuelas técnicas, organismos públicos y áreas municipales, que acercaron propuestas vinculadas a la sustentabilidad, la innovación, la salud, la accesibilidad, la seguridad laboral y la formación. Los stands, las experiencias interactivas y las conferencias permitieron a estudiantes, docentes y público en general conocer iniciativas que impulsan el desarrollo productivo, la economía del conocimiento y el cuidado del ambiente.

“La incorporación de la Expo del Empleo fortaleció la propuesta al integrar en un mismo ámbito la educación, la producción, la innovación, la sustentabilidad y el trabajo, consolidando una política pública que apuesta al desarrollo local a través del conocimiento, la articulación y el compromiso conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones educativas”, finalizaron.