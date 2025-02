El miércoles a las 19 horas, una gran cantidad de personas -que fácilmente superaban las doscientas- se autoconvocaron en la plaza San Martín de Gualeguaychú para participar de la asamblea abierta y participativa en repudio a la avanzada de discursos de odio por parte de la ultraderecha en Argentina y en el mundo. La chispa que encendió expresiones de resistencia en todo el país en estos últimos días fue el discurso del presidente Javier Milei en el foro de Davos. Allí, el primer mandatario lanzó una persecución ideológica contra el colectivo LGBTQ+, los feminismos, los movimientos ambientalistas y diversas expresiones políticas contrarias a su gobierno, las cuales agrupó bajo el concepto “Woke”.

Si bien la asamblea fue convocada por la agrupación local “Orgullo Gualeguaychú”, que milita por los derechos y el respeto hacia la diversidad sexual y de género, excedió ampliamente a este colectivo y aunó a referentes y simpatizantes de otras causas que se ven igualmente amenazadas por las expresiones de violencia e intolerancia que se difunden desde el Gobierno nacional y que encuentran su eco en sectores afines al mismo.





Trabajadores de la salud y del estado, representantes de los corsos barriales, militantes feministas -como el colectivo Enredada Feminista- y agrupaciones de DD.HH. -como la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú- no sólo estuvieron presentes sino que, a su turno, tomaron el micrófono para manifestar sus opiniones. Todos coincidieron en un mismo foco: la importancia de lograr la unidad de sus luchas frente al avance de las políticas del gobierno de Milei y la repercusión de sus discursos de odio, que constituirían expresiones fascistas al interior de las democracias o bien conducirían a las mismas.



“La derecha se está organizando en todo el mundo. No podemos permitir eso. Esto es peligroso porque así empieza el fascismo. Lo que no saben es que nosotros hemos resistido al Holocausto, a las dictaduras e incluso durante la democracia. Hay que tomar la lucha por mano propia”, marcaron desde Orgullo Gualeguaychú.



Y exclamaron: “No podemos quedarnos en silencio ni hacernos los distraídos. Hay que hablar con nuestros familiares en el trabajo, en los espacios de esparcimiento -como el Carnaval-, en los clubes, en donde sea. En todos lados tenemos que hablar de esto porque que avance el fascismo es un avance contra toda la democracia y contra todos, no solamente contra nosotros de la comunidad LGBT. Es natural en el humano tener diferencias como las tenemos entre todos, entonces que no vengan a querer imponer sus ideas y decirnos qué tenemos que hacer con nuestras vidas”.



A su vez, desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú expresaron: "Tenemos que entender que este es un modelo de concentración económica y exclusión social que nos afecta a todos. Es la lucha de todos porque vienen por todo. Estas expresiones de Milei rozan o son directamente fascistas".



Alrededor de una decena de oradores tomaron la palabra durante cerca de una hora. Entre ellos, por ejemplo, se encontró Olga, integrante de la ONG Madres Cuidadoras, quien relató la compleja situación que viven en estos momentos y marcó como un retroceso el proyecto de eliminar la figura legal del femicidio. “Tenemos fiscales de género que están muy calladitos. Nuestra propuesta es tensionar a los poderes locales”, señaló al respecto.



Otro fue Víctor Hugo Lapido, referente de los Corsos Populares Matecito, quien anunció que la totalidad de las murgas y conjuntos carnavalescos decidieron hoy por unanimidad apoyar esta causa y portar un listón con los colores de la bandera del orgullo en sus trajes el próximo viernes de corso barrial.

Finalmente, pasadas las 20 horas y por votación unánime, la asamblea decidió sumarse a la convocatoria federal a marchar, por lo que se realizará una movilización este sábado 1 de febrero en Gualeguaychú.

Se marchará a las 18:30hs desde Plaza Almeida (ex Plaza Colón) hasta los obeliscos de Costanera.