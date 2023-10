Leandro Fortunato, es el hincha de Boca que va caminando a Brasil para la final de la Copa Libertadores. Salió desde Buenos Aires en el mes de septiembre y en lo que va de su travesía de 2756 kilómetros, ya afrontó cuadros de fiebre, fuertes tormentas y varios infortunios.



El hombre reconoce que la decisión que tomó se encuadra en el marco de “una locura”. Recorrer 2756 kilómetros a pie para poder estar en la final de la Copa Libertadores no es para cualquiera, pero menos hacerlo casi sin dinero, porque lo poco que tiene es justamente para entrar al Maracaná el 4 de noviembre y alentar a Boca, el club que despierta su pasión.



Hoy, a más de un mes de haber salido desde Buenos Aires, este fanático del Xeneize le pide ayuda a sus seguidores. “Para los que mandaron mensaje y que quieren colaborar con esta locura”, dice tras compartir el alias de su CBU y agrega: “Estoy vivo, con hambre y cansado, pero vivo”.



“Hace 20 días (escribió en referencia al 23 de septiembre pasado) salí de Buenos Aires sin un rumbo.. hoy en Santa Fe decidí que tenía que estar en la final.. un partido más y listo... sólo uno más.. . Con pocos pesos y ganas de escapar de una realidad que no puedo volver atrás... sólo espero llegar a ver por última vez al ÚNICO AMOR QUE NUNCA ME VA A ABANDONAR...”



La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en Brasil. Anteriormente fue sede en el año 2020 cuando Palmeiras derrotó por 1 a 0 a Santos.



Las entradas ya están a la venta y van desde los 260 hasta los 1300 reales (entre 50 y 250 dólares).