El gobernador Rogelio Frigerio entregó las resoluciones de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a la empresa Cremigal SRL y al Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (Cener) de la firma Recup SA.

Con la entrega de las resoluciones, ya son más de 165 los proyectos aprobados para la adhesión al RINI.

Durante su vista a la firma Cremigal, el gobernador dijo que "es un orgullo para todos los entrerrianos una empresa que sigue creciendo, apostando e invirtiendo. Es un verdadero placer poder darles una mano con lo que podamos. Hoy con el RINI, pero siempre estando al lado de los que generan riqueza y empleo de calidad en nuestra provincia".

En tanto, en el centro médico, Frigerio definió la entrega de la resolución de adhesión al RINI como un "momento muy importante" y agradeció a los propietarios "por apostar por nuestra provincia, por seguir creciendo y, para mí lo más importante, generar empleo de calidad. Además, acá hay un compromiso de incorporar 60 personas más en los próximos cinco años. Éste es el camino. Un Estado que esté impulsando la generación de riqueza y de trabajo en el sector privado".

A su turno, el referente de Cremigal, Ignacio Valenti, aseguró que para la firma es "muy importante que nos acompañen. Nos dan ganas de seguir creciendo, invirtiendo y apostando al país y la provincia. Mes a mes se incorpora gente. El próximo mes se incorporan 10 personas más, y a medida que van apareciendo inversiones nuevas, se va incorporando más gente".

Finalmente, el director médico de Cener, Santiago Sanfilippo, calificó como "muy importante" la visita del gobernador, la entrega del RINI y el poder inaugurar un nuevo equipamiento. "Aquí la provincia, ha cumplido muy bien con su palabra y se ve el adelanto rápidamente", concluyó.