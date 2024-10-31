Este fin de semana se pone en marcha la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina 2024, organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), el último certamen de la temporada, que no solo coronará al equipo campeón sino que también otorgará los boletos a la Liga Federal 2025.

El Club Atlético Paracao de Paraná, actual campeón, defenderá su corona ante su par de Juventud Unida de Gualeguaychú y Regatas de Concepción del Uruguay.

El campeonato

El torneo arrancará el próximo domingo 3 de noviembre en el gimnasio “Lucio Martínez Garbino” de Juventud Unida, donde se vivirá el primero de los tres triangulares que definirán al campeón. Los tres encuentros serán transmitidos vía streaming a través de la plataforma de videos de la FBER www.basquetentrerios.tv.

Este año, el sistema de competencia incluye un triangular en cada sede de los equipos participantes, permitiendo que cada club y su gente vivan la emoción del certamen en su propio estadio. Al cabo de estas tres fechas, el equipo con mayor sumatoria de puntos se alzará con el título.

La Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina 2024 es mucho más que una competición: representa el esfuerzo y la dedicación de los clubes en el básquet femenino en Entre Ríos. Además, a las jugadoras de categorías formativas les permite contar con un ejemplo claro y palpable de hacia dónde pueden orientar sus carreras.

CRONOGRAMA

1ª fecha – Domingo 3 de noviembre.

Cancha: Juventud Unida

Juventud Unida vs. Regatas – 10hs.

Regatas vs. Paracao - 15hs.

Juventud Unida vs. Paracao – 19hs.

2ª fecha – Domingo 10

Cancha: Paracao

Paracao vs. Juventud Unida – 10hs.

Juventud Unida vs. Regatas – 15hs.

Paracao vs. Regatas – 19hs.

3ª fecha – Sábado 16

Cancha. Regatas

Regatas vs. Juventud Unida – 10hs.

Paracao vs. Juventud Unida – 15hs.

Regatas vs. Paracao – 19hs.