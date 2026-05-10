La sexta fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” de Primera A se pondrá en marcha este domingo con cinco encuentros, todos desde las 15.15.

En el estadio “La Vía”, Juventud Unida, líder absoluto y con puntaje ideal, recibirá a Deportivo Urdinarrain en el partido más atractivo de la jornada.

El Decano ganó los cinco encuentros que disputó y, además, mantiene su arco invicto. Por su parte, el conjunto azul tuvo un inicio irregular para sus aspiraciones —con dos triunfos, dos empates y una derrota—, aunque una victoria le permitiría meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Además, llega fortalecido tras concretar incorporaciones provenientes de otras ligas en el cierre del libro de pases.

En los otros encuentros de la jornada, Juventud Urdinarrain será local de Independiente en el estadio “Juan Jorge Stauber”; Defensores del Oeste recibirá a Central Entrerriano en el “Eduardo Barbosa” del barrio 338; La Vencedora enfrentará a Sarmiento en el Estadio Municipal; y Camioneros hará lo propio ante Pueblo Nuevo en el “Edgardo Páez” de Sporting.

Anoche, debían jugar en el estadio Mario Urriste Unión del Suburbio y Central Larroque, pero el partido fue suspendido por las inclemencias del tiempo y reprogramado para este lunes a las 21.15 horas.

Tres partidos en el ascenso

La sexta fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna” tendrá hoy tres encuentros, entre los que se destaca la visita del líder e invicto Sporting a Sud América, en el estadio “Nicolás Martín”.

Además, Sportivo Larroque, uno de los escoltas, recibirá a Juvenil del Norte en el “Víctor Santángelo”; mientras que Isleños Independientes y Deportivo Gurises se medirán en el estadio “Carlos Tripp” de Villa Paranacito, en el duelo entre los únicos dos equipos que todavía no consiguieron victorias en el certamen.

La fecha comenzó anoche, al cierre de esta edición, con el primer clásico barrial de la historia de la Liga Departamental entre Defensores del Sur y Atlético Sur, disputado en el Estadio Municipal.

En tanto, el encuentro que debían disputar el viernes Cerro Porteño y Black River, en Pueblo Belgrano, fue suspendido debido al mal estado del campo de juego del “Vicente ‘Tongo’ Procura” como consecuencia de las lluvias registradas durante la semana.

Suspensión provisoria para Matías Collaso

El futbolista de Camioneros, Matías Collaso, fue sancionado de manera provisoria luego de agredir al árbitro Maximiliano Cantti Páez, durante la victoria parcial de su equipo por 2-0 frente a Independiente, el pasado 1º de mayo. El jugador tendrá plazo hasta el próximo jueves a las 18.30 para presentar un descargo por escrito, tras recibir una copia del informe arbitral.

En tanto, el Tribunal de Penas aún no se expidió sobre la resolución del encuentro, que fue suspendido a los 25 minutos del segundo tiempo a raíz de ese incidente.