Al igual que las distintas localidades de todo el país, Gualeguaychú se vio afectada este jueves por el paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados. La adhesión de múltiples sectores provocó una jornada que -en cierta medida- condicionó el desarrollo de las actividades diarias y de la prestación normal de servicios interrumpidos en la ciudad.

El transporte público fue uno de los sectores más perjudicados. Por la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al paro, las líneas de colectivos 1, 4 y 5 no prestaron servicio durante toda la jornada, dejando sin movilización urbana a miles de vecinos, con lo cual la población debió buscar alternativas para trasladarse.

En el Parque Industrial Gualeguaychú, la medida de fuerza se tradujo en la concentración de trabajadores frente a las fábricas, con ceses de actividades en empresas como Unilever, Unionbat, Silicatos y Laboratorios Pyam. Los gremios químicos y aceiteros se manifestaron en las puertas de los establecimientos hasta horas de la tarde, y explicaron que la protesta responde al rechazo a las políticas laborales impulsadas por el Gobierno nacional.

La Facultad de Bromatología también se sumó al paro: tanto docentes como no docentes adhirieron a la medida, lo que dejó sin actividad presencial ni movimiento en la sede local. La única instancia educativa —el CAVU, que combina actividades a distancia— prácticamente no registró movimiento de estudiantes.

Por su parte, la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú permaneció cerrada al público por la adhesión de sus trabajadores al paro general. Aunque se garantizaron guardias mínimas para emergencias y servicios esenciales, las oficinas y atención al socio no funcionaron durante el día.