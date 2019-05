Con la amenaza de una segunda papelera, Gualeguaychú marcha de nuevo al puente

Levantando una vez más la bandera de "Sí a la vida. No a las Papeleras", hoy se hará un nuevo Abrazo al Río Uruguay en el Puente Internacional. Pidieron el apoyo de todos por el serio riesgo de otra pastera en la orilla del frente. Saldrán colectivos gratis desde el corsódromo. Organizada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y con el apoyo del gobierno municipal, hoy a las 14 se realizará la 15ava marcha al Puente Internacional General San Martín en repudio a la pastera UPM-Botnia, que funciona desde hace once años en la localidad uruguaya de Fray Bentos, pero también para frenar la instalación de otra papelera, esta vez sobre la orilla del Rio Negro. La defensa y la lucha de la ciudad de Gualeguaychú por un ambiente sano, saludable y sustentable es referencia a nivel nacional y regional gracias al compromiso de la comunidad. Por este motivo, los organizadores resaltaron que “resulta muy importante la presencia de todos los ciudadanos en la tradicional Marcha al Puente Internacional General San Martín para protestar en contra de la instalación de plantas productoras de celulosa” y que ese día “la ciudad deja de lado todas las diferencias”. “Es necesario tener un plan estratégico y solicitar respuestas de parte de las autoridades en los diferentes planos; y buscar información fidedigna ante la posibilidad de una nueva pastera en Uruguay”, sostuvo al respecto el intendente Martín Piaggio, quien además afirmó que “la lucha por la vida en nuestro pueblo está más vigente que nunca”. Según informó la Dirección Nacional de Ambiente de Uruguay (DINAMA), el pasado 27 de marzo, el proyecto de UPM2 supondría la instalación de una nueva planta en la localidad de Pueblo Centenario en la orilla del Rio Negro. La situación preocupa porque este río es un importante afluente del río Uruguay, desembocando a 35 kilómetros del balneario Ñandubaysal. “UPM2 tendría el triple de producción que la ya existente. Si Gualeguaychú no se hubiese movilizado hace quince años, hoy estaríamos hablando de una cuenca pastera con al menos 8 plantas industriales”, advirtieron los asambleístas. En este sentido, la DINAMA informó que la planta perteneciente a la empresa finlandesa UPM se encuentra en fase final de aprobación, y por este motivo la Municipalidad de Gualeguaychú peticionó una audiencia a Cancillería argentina. “Estamos atentos a recibir información, dado que nuestra prioridad es garantizar un ambiente sano y evitar un mayor impacto sobre nuestro río Uruguay. Los gualeguaychenses, desde el gobierno local y las organizaciones ambientales, necesitamos saber en lo inmediato qué posición y pasos a seguir definirá nuestro Estado Nacional”, había afirmado el Secretario de Desarrollo Social y Salud local Martín Roberto Piaggio cuando el Municipio solicitó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que se expida sobre el tema de la segunda pastera. Debido a que los documentos a los que accedió la Asamblea fueron elevados a Cancillería y que tanto el Municipio como el Concejo Deliberante enviaron notas solicitando información al respecto al Canciller y al ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, el intendente Piaggio será recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores el próximo 15 de mayo, donde recibiría la información solicitada.Para facilitar la movilización de los vecinos al Puente Internacional General San Martín, el Municipio puso a disposición varios colectivos que partirán desde el Corsódromo entre las 12 y las 13. Para organizar la movilización, el director de Tránsito Oscar Navone y el jefe de guardia, José Luis Leinecker, se reunieron el viernes con el segundo Comandante Román Marcelo Duran en las instalaciones de Gendarmería. Ambas instituciones buscan garantizar el desarrollo de la misma con personal en el lugar desde las 8 del domingo, quienes organizarán el tránsito y el estacionamiento vehicular y resguardarán la seguridad de los vecinos que concurran. Desde la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú informaron que el cronograma de la marcha a partir del mediodía será de la siguiente manera: Concentración en el ovalo (Aduana Argentina) 14hs Oración ecuménica, con participación de referentes de distintos credos. 15hs Inicio caminata al Puente General San Martin. 16hs Lectura de la proclama 2019, luego desconcentración.