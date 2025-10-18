La reconocida Banda Militar “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Infantería 1 Patricios dio inicio a los festejos por el 242º aniversario de la fundación de la ciudad. Esta prestigiosa banda, compuesta por músicos del Ejército Argentino, interpretó marchas militares, piezas de folclore y tango, ofreciendo un espectáculo emotivo y lleno de historia para vecinos y visitantes.

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos