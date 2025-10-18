LAS MEJORES IMÁGENES
Con la Banda Militar “Tambor de Tacuarí”, Gualeguaychú comenzó los festejos por sus 242 años
Se acerca la hora de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, y esta noche de viernes inició a pura música la jornada de celebración. Mañana, continúa la festividad con ferias, espectáculos y encuentros populares.
La reconocida Banda Militar “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Infantería 1 Patricios dio inicio a los festejos por el 242º aniversario de la fundación de la ciudad. Esta prestigiosa banda, compuesta por músicos del Ejército Argentino, interpretó marchas militares, piezas de folclore y tango, ofreciendo un espectáculo emotivo y lleno de historia para vecinos y visitantes.
