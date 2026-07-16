El lunes, en la habitual reunión semanal, la Liga Departamental programó la actividad para este fin de semana, aunque de manera extraoficial ya se había contemplado un posible paréntesis en función del resultado del equipo de Lionel Scaloni ante Inglaterra.

En ese encuentro se había dispuesto la disputa de la decimoséptima fecha del Torneo Apertura de Primera A y la decimoquinta de la Primera B, con un adelanto en la máxima categoría y el resto de la programación previsto para el domingo.

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Sin embargo, la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra, que la depositó en la final del Mundial 2026 en busca del bicampeonato, modificó los planes. La jornada dominical fue suspendida y solo se jugará un partido durante el fin de semana.

De este modo, el único encuentro que se disputará será el que animarán este sábado, desde las 15.15, Independiente y Juventud Urdinarrain en el Estadio Municipal, por la divisional mayor.