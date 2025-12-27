Esta adquisición se concretó a través del plan provincial Entre Ríos LED, una política energética que apunta a renovar infraestructuras obsoletas y a instalar equipamiento de última generación en todo el territorio entrerriano. Los más de ocho mil artefactos de tecnología LED ya se encuentran en la ciudad para cambiar el sistema de alumbrado público.

Para incorporarse a este esquema, el Concejo Deliberante aprobó a fines de octubre una ordenanza, requisito indispensable para la homologación del convenio suscripto entre la Municipalidad, la Secretaría de Energía de Entre Ríos y la empresa provincial ENERSA. Ese marco legal permitió que Gualeguaychú quede formalmente integrado al programa, con reglas claras, plazos definidos y un esquema financiero acordado.

Las luces LED fueron compradas en China, y desde allí fueron enviadas en barco al puerto de Concepción del Uruguay, donde fueron recibidas por el personal de ENERSA, el cual se encargó de llevarlas al galpón que la empresa tiene en esa ciudad, donde fueron testeadas una por una y se controló que hubiera llegado al país la cantidad exacta de luminarias antes de que el Municipio de Gualeguaychú pasara a retirarlas.

De esta manera, a mediados de esta semana las 8.150 unidades fueron retiradas de los depósitos que ENERSA posee en Concepción del Uruguay y el operativo de traslado requirió la utilización de tres camiones, que ingresaron a Gualeguaychú con la totalidad del equipamiento previsto.

Cada dispositivo pasará a sustituir a los viejos equipos de sodio, con lo cual se alcanzará una cobertura completa en el ejido urbano y se ubicará a la ciudad entre las primeras localidades entrerrianas de gran escala con alumbrado íntegramente LED.

La planificación establece que en los próximos días comenzará el proceso de reemplazo total, y el esquema de trabajo abarca el área céntrica, barrios residenciales, arterias troncales, paseos públicos y sectores periféricos.

El lote recibido incluye 8.000 luminarias LED de 100 watts, 100 unidades de 150 watts y 50 farolas LED de 70 watts, un mix diseñado para responder a distintas necesidades de iluminación según tipología vial, densidad urbana y niveles de tránsito.

El acuerdo firmado el 24 de septiembre en Paraná determina que ENERSA actuará como unidad ejecutora, mientras que la Municipalidad abonará el costo total de la operación, que asciende a $1.265.820.500. El pago se realizará en 18 cuotas mensuales, con un período de gracia de seis meses y una tasa subsidiada por la Provincia, una estructura que vuelve viable la inversión sin comprometer el equilibrio financiero del Municipio.

Más allá del cambio tecnológico, el plan suma componentes estratégicos ya que se prevén capacitaciones técnicas para el personal municipal, lo que permitirá fortalecer capacidades internas para mantenimiento y gestión del nuevo parque lumínico.

Además, se fijaron pautas para la disposición final responsable de los equipos reemplazados y se impulsarán acciones de concientización vinculadas al uso racional de la energía.

Desde el Ejecutivo se remarcó que la reconversión del alumbrado público implica un salto cualitativo en términos de modernización, eficiencia energética y cuidado ambiental, ya que la tecnología LED reduce el consumo eléctrico, mejora la calidad de la iluminación y disminuye costos operativos, factores que se traducen en ahorro para las arcas municipales y en mejores condiciones de seguridad vial y urbana.