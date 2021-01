Con la eliminación del cepo al maíz, se levantó el paro del campo

Desde las entidades de productores calificaron como un "error del Gobierno" a la intervención en el mercado y destacaron que la medida de fuerza fue "un éxito".

Ahora, anticiparon que buscarán el mayor diálogo posible: "Vemos que el ministro nos chicanea", comentó Daniel Pelegrina, presidente de la SRA, quien agregó: "Pedimos al presidente que nos consulte cuando va a tomar una medida de esta naturaleza".

Pelegrina apuntó que "no se resolvió en el Consejo Agroindustrial". "Se sentaron a dialogar algo que desconocemos", manifestó. Cabe señalar que la Sociedad Rural no forma parte del Consejo. "Tienen que vernos como aliados y no como enemigos", añadió.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) comentó luego de una publicación emitida esta mañana, que también levantan la medida de fuerza.

Aunque advirtieron que desde el Gobierno no recibieron ningún llamado, el sector puso fin a la medida de fuerza luego de que se suspendieran las restricciones para la comercialización del maíz.

Embed Cómo integrante de @CRAprensa levantamos a partir de este momento el Cese de Comercialización de Granos #Maiz #Comercializacion #Exportacion pic.twitter.com/kf4RthR7fj — CARBAP (@CARBAP_ARG) January 13, 2021

Agricultura anunció que se acordó "sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación de maíz por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado".

"Tal como nos comprometimos, estos encuentros nos permiten continuar avanzando en compatibilizar los intereses privados con la necesidad del Estado de garantizar los bienes esenciales en todo el territorio nacional", destacó el ministro de la cartera agraria, Luis Basterra.

El funcionario nacional explicó que "para el Gobierno nacional es prioritario desacoplar los precios internos de la dinámica de los precios internacionales, al tiempo que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y las exportaciones. Desde el Ministerio trabajamos para encontrar las mejores herramientas que nos permitan crecer con ese doble objetivo".

También se acordó "consensuar un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el Programa Precios Cuidados, en el que se habló, como ejemplo, de la constitución de un Fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz".