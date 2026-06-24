Sin el brillo que por momentos mostró en el debut, con actitud para imponerse en un duelo físico y también con algo de fortuna en la jugada del gol de Daniel Muñoz que llegó luego de una habilitación de Juan Fernando Quintero, la selección de Colombia le ganó 1-0 al equipo de la República Democrática del Congo en Guadalajara y se aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Definirá el primer puesto frente a Portugal en la última fecha, sabiendo que cuenta con el empate a su favor.

En el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos, que más temprano había tenido la goleada de los portugueses frente a Uzbekistán, a Colombia le costó romper la resistencia del conjunto africano y recién a los 31 minutos del segundo tiempo llegó el tanto de Muñoz, el lateral del Crystal Palace de la Premier League.

Ante el repliegue de RD Congo, Quintero -ingresado algunos minutos antes por James Rodríguez- intentó filtrar un pase para la posición de Jhon Córdoba, quien sintió el contacto con un defensor, se dejó caer y pidió penal. Siga, siga, dijo el árbitro. Y la pelota siguió corriendo hasta llegar a Muñoz, autor del 1-0 definitivo con un remate al primer palo.

De esta manera, los dirigidos por Néstor Lorenzo recuperan la cima del Grupo K con dos puntos de ventaja sobre Portugal, a la que enfrentarán el sábado en Miami. Si ganan o empatan en ese duelo, finalizarán en el primer lugar y enfrentarán en 16vos. a uno de los ocho terceros que avancen en el torneo; una derrota, en cambio, los llevaría al cruce con el segundo del grupo L (probablemente sea Croacia o Ghana, aunque podría también tocarles Inglaterra).

El inesperado goleador de la noche resumió la victoria con una metáfora futbolera: "Sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos, que teníamos que ir y comernos la presa". Muñoz, volcado al ataque durante todo el partido, suma ya dos goles en el torneo: también había destrabado el debut ante Uzbekistán, que terminó 3-1.

A sus 30 años, es hoy una de las mejore cartas ofensivas que tiene Lorenzo a su disposición junto a Luis Díaz, que estuvo cerca de marcar pero chocó con buenas respuestas del arquero congoleño Lionel Mpasi. "Acá nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie; desde el primer momento salimos a comernos la cancha y tuvimos infinidad de opciones", agregó el defensor.

El DT argentino, por su parte, celebró que los "muchachos hicieron un partidazo" y consideró que el equipo "fue justo ganador", destacando el trabajo defensivo que compensó las constantes subidas de Muñoz al ataque.

"Ahora a pasar página y pensar en Portugal", cerró Muñoz. "Llevamos dos escalones de ocho y vamos paso a paso", añadió en referencia al objetivo de pelear por la final del Mundial.