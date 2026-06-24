GRUPO K
Con la intervención clave de Juanfer Quintero, Colombia le ganó con lo justo a RD Congo y clasificó a la segunda etapa
Se impuso por la mínima gracias al gol de Daniel Muñoz. Lo habilitó el mediocampista de River, ingresado en el segundo tiempo.
Sin el brillo que por momentos mostró en el debut, con actitud para imponerse en un duelo físico y también con algo de fortuna en la jugada del gol de Daniel Muñoz que llegó luego de una habilitación de Juan Fernando Quintero, la selección de Colombia le ganó 1-0 al equipo de la República Democrática del Congo en Guadalajara y se aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Definirá el primer puesto frente a Portugal en la última fecha, sabiendo que cuenta con el empate a su favor.
En el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos, que más temprano había tenido la goleada de los portugueses frente a Uzbekistán, a Colombia le costó romper la resistencia del conjunto africano y recién a los 31 minutos del segundo tiempo llegó el tanto de Muñoz, el lateral del Crystal Palace de la Premier League.
Ante el repliegue de RD Congo, Quintero -ingresado algunos minutos antes por James Rodríguez- intentó filtrar un pase para la posición de Jhon Córdoba, quien sintió el contacto con un defensor, se dejó caer y pidió penal. Siga, siga, dijo el árbitro. Y la pelota siguió corriendo hasta llegar a Muñoz, autor del 1-0 definitivo con un remate al primer palo.
De esta manera, los dirigidos por Néstor Lorenzo recuperan la cima del Grupo K con dos puntos de ventaja sobre Portugal, a la que enfrentarán el sábado en Miami. Si ganan o empatan en ese duelo, finalizarán en el primer lugar y enfrentarán en 16vos. a uno de los ocho terceros que avancen en el torneo; una derrota, en cambio, los llevaría al cruce con el segundo del grupo L (probablemente sea Croacia o Ghana, aunque podría también tocarles Inglaterra).
El inesperado goleador de la noche resumió la victoria con una metáfora futbolera: "Sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos, que teníamos que ir y comernos la presa". Muñoz, volcado al ataque durante todo el partido, suma ya dos goles en el torneo: también había destrabado el debut ante Uzbekistán, que terminó 3-1.
A sus 30 años, es hoy una de las mejore cartas ofensivas que tiene Lorenzo a su disposición junto a Luis Díaz, que estuvo cerca de marcar pero chocó con buenas respuestas del arquero congoleño Lionel Mpasi. "Acá nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie; desde el primer momento salimos a comernos la cancha y tuvimos infinidad de opciones", agregó el defensor.
El DT argentino, por su parte, celebró que los "muchachos hicieron un partidazo" y consideró que el equipo "fue justo ganador", destacando el trabajo defensivo que compensó las constantes subidas de Muñoz al ataque.
"Ahora a pasar página y pensar en Portugal", cerró Muñoz. "Llevamos dos escalones de ocho y vamos paso a paso", añadió en referencia al objetivo de pelear por la final del Mundial.