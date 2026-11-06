La programación comenzará este viernes 6, de 19 a 00 h, con una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos. Ocho espacios patrimoniales de la ciudad abrirán sus puertas con propuestas que combinarán historia, teatro, música y actividades participativas. El recorrido incluirá el Museo Casa de Haedo, la Azotea de Lapalma, el Museo de Carnaval, el Museo Ferroviario, Casa De Deken, la Casa Natal de Fray Mocho, el Museo de la Aduana y el Museo de Ciencias Naturales y Arqueología "Manuel Almeida".

Entre las actividades se presentarán intervenciones teatrales y microteatro inspirados en las historias de quienes habitaron estos espacios, visitas guiadas, representaciones musicales y propuestas familiares. En el Museo del Carnaval habrá un encuentro entre los Corsos Populares Matecito y el Carnaval del País, con presentaciones del conjunto Mainumby, la batucada To' Pegao y la murga Los Colombianos. Las actividades serán gratuitas excepto al Museo Manuel Almeida cuyo ingreso tiene un valor general de $3.000.

El domingo 8, desde las 9 horas, el Corsódromo será sede de la primera edición de "KS Corre por Vos", una carrera solidaria a beneficio del Hogar de Cristo. La convocatoria contará con pruebas competitivas de 8K y 4K, una caminata participativa de 2K y carreras infantiles organizadas por categorías, para que puedan sumarse personas de distintas edades y niveles de experiencia.

La iniciativa busca acompañar el trabajo que realiza la institución con personas que atraviesan situaciones de consumo problemático. Como parte de la propuesta, cada corredor llevará el nombre de uno de sus integrantes, mientras que quienes no puedan participar físicamente tendrán la posibilidad de colaborar mediante un Dorsal Testimonial. También se recibirán alimentos no perecederos, artículos de higiene y equipamiento destinados al Hogar de Cristo.

Por la tarde, desde las 16 h, el Mercado Munilla será escenario de una kermesse con entrada libre y gratuita. La jornada contará con juegos, sorteos, música y actividades recreativas para distintas edades, además de propuestas gastronómicas para compartir una tarde en familia.