Con la obligación de ganar, Juventud recibe a Racing de Córdoba

El panorama no es el mejor en Juventud luego de tres partidos en el que solo sumó un punto, el del empate de local 3 a 3 con Central Norte de Salta. Luego, la durísima derrota ante Chaco For Ever por 5 a 0, en un partido donde el “Albiceleste” dio una serie de ventajas inadmisibles en su última línea y un pobre desempeño de mitad de cancha hacia arriba.