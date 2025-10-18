REINSERCIÓN SOCIAL
Con la participación de los internos de la UP9, comenzaron los trabajos para poner en condiciones el Corsódromo
Internos de la Unidad Penal N°9 realizan tareas de reparación y pintura en el Corsódromo. Esta iniciativa es parte del convenio que firmó el Servicio Penitenciario con el Gobierno de Gualeguaychú.
El jueves por la mañana, una cuadrilla conformada por internos de la Unidad Penal N°9 (UP9) comenzó con los trabajos de reparación y acondicionamiento de portones, rejas y muros perimetrales del Parque de la Estación, el espacio público donde está emplazado el Corsódromo, el Museo del Carnaval, el Museo Ferroviario y el Centro de Convenciones, entre otras dependencias municipales.
En esta primera etapa, el convenio específico prevé la intervención en el Corsódromo, donde se realizará la reparación y acondicionamiento de portones, rejas y muros perimetrales.
Más específicamente, realizaron un hidrolavado de los muros de adoquines que conforman el perímetro del espacio público y se comenzó a pintar el vallado perimetral conformado por las mallas de 10x10 milímetros.
Puede interesarte
Las tareas a cargo de una cuadrilla de internos voluntarios estuvo bajo supervisión del Servicio Penitenciario y del personal municipal. Las jornadas de trabajo son de lunes a viernes por la mañana, y la Municipalidad garantiza los seguros y los materiales necesarios para el trabajo.
La participación de internos del Servicio Penitenciario en trabajos voluntarios fuera de los muros carcelarios tiene un fuerte valor social, educativo y de reinserción, como por ejemplo la reinserción social real ya que el hecho de salir a trabajar en la comunidad permite que los internos retomen contacto con la sociedad, recuperen rutinas laborales y aprendan a convivir en entornos no carcelarios. Todos estos son pasos claves para su futura libertad.