El jueves por la mañana, una cuadrilla conformada por internos de la Unidad Penal N°9 (UP9) comenzó con los trabajos de reparación y acondicionamiento de portones, rejas y muros perimetrales del Parque de la Estación, el espacio público donde está emplazado el Corsódromo, el Museo del Carnaval, el Museo Ferroviario y el Centro de Convenciones, entre otras dependencias municipales.

En esta primera etapa, el convenio específico prevé la intervención en el Corsódromo, donde se realizará la reparación y acondicionamiento de portones, rejas y muros perimetrales.

Más específicamente, realizaron un hidrolavado de los muros de adoquines que conforman el perímetro del espacio público y se comenzó a pintar el vallado perimetral conformado por las mallas de 10x10 milímetros.

Puede interesarte

Las tareas a cargo de una cuadrilla de internos voluntarios estuvo bajo supervisión del Servicio Penitenciario y del personal municipal. Las jornadas de trabajo son de lunes a viernes por la mañana, y la Municipalidad garantiza los seguros y los materiales necesarios para el trabajo.

La participación de internos del Servicio Penitenciario en trabajos voluntarios fuera de los muros carcelarios tiene un fuerte valor social, educativo y de reinserción, como por ejemplo la reinserción social real ya que el hecho de salir a trabajar en la comunidad permite que los internos retomen contacto con la sociedad, recuperen rutinas laborales y aprendan a convivir en entornos no carcelarios. Todos estos son pasos claves para su futura libertad.