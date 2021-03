Con la presencia de 50 equipos arranca la Liga Municipal en los Galpones del Puerto

Luego de un año sin actividad por la pandemia, la Liga Municipal de Voley comenzará su temporada 2021 con una cifra impactante de equipos: serán 50 elencos en los cinco niveles de juego, tres en la rama femenina y dos en la masculina, con la presencia de equipos de diferentes barrios de la ciudad, Pueblo Belgrano, Larroque, Gualeguay y Villa Paranacito.

Con estrictos protocolos que se deberán cumplir en cada fecha, por ejemplo con la particularidad de que los integrantes de los equipos solamente podrán permanecer en el recinto de juego durante la disputa de los partidos de su equipo y luego retirarse, además del uso de tapabocas y de implementar las medidas de higiene y sanitización correspondientes, entre sábado y domingo tendrá lugar la primera fecha.

Este sábado la programación será la siguiente:

Cancha 1: 12.30 CAI Rojo - Larroque (Femenino Zona B); 13.30 Cobras – Fénix (Femenino Zona B); 15.00 Gimnasia B – Deportivo Gualeguaychú B (Femenino Zona C); 17.00 Atlas – Isleños (Femenino Zona B); 18.30 Trébol – Isleños (Masculino Zona B); 20.00 Axion – CAI A (Femenino Zona A).

Cancha 2: 12.30 Camioneros A – Sud América (Femenino Zona B); 14.00 Juventud CEF – Círculo Policial White (Femenino Zona B); 15.30 Isleños B – Las Leoninas (Femenino Zona C); 17.30 Círculo Policial C – Juventus Voley (Femenino Zona C); 19.00 Circulo Policial – Los Lobos de Gimnasia (Masculino Zona B); 20.30 Inter – Tromba Team (Femenino Zona A).

El domingo, se jugarán los siguientes partidos:

Cancha 1: 10.00 Deportivo Gualeguaychú – Racing Club (Femenino Zona B); 11.30 Jockey Club – CAI (Femenino Zona B); 13.00 Atlético Libertad – Las Favoritas (Femenino Zona C); 15.00 Deportivo Gualeguaychú – Wolf (Masculino Zona A); 16.30 Gimnasia Gchú. – Círculo Policial Gchú. (Femenino Zona A); 18.00 Hell Fish – Gimnasia Gchú. (Masculino Zona A).

Cancha 2: 10.30 Treboleras – River Plate (Femenino Zona B); 12.00 Panteras – Progreso Voley (Femenino Zona B); 13-30 Cerro Porteño – Trébol Voley (Femenino Zona B); 15.30 Camioneros – Atlético Libertad (Femenino Zona A); 17.00 Sirio Libanés – Atlético Libertad (Masculino Zona A); 18.30 Leonas – La Garra (Femenino Zona A).