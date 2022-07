En la mañana de este sábado 9 de julio a las 9 horas, en la explanada de la plaza Colón, se llevó adelante el acto protocolar por el 206 aniversario de la declaración de independencia de nuestro país.

Estuvieron presentes el intendente Martín Piaggio, la viceintendenta Lorena Arrozogaray, el senador de Gualeguaychú, Jorge Maradey, los jefes de Prefectura, Sebastián Gómez Costadoni; de Gendarmería, Sergio Salinas; de la Policía, César Primo; del Escuadrón de Caballería, Juan Candioti, abanderados y abanderadas de las fuerzas, docentes, estudiantes, vecinas y vecinos.

Durante el acto se escucharon las estrofas del Himno Nacional argentino y la marcha de Entre Ríos.

También se realizó una bendición religiosa y el concejal Juan Boari realizó un discurso en conmemoración a esta fecha patria donde puso en valor la importancia de la libertad como derecho de todas las personas.

Asimismo, destacó que nuestra tarea como sociedad es superar los momentos difíciles y antes de vivar por la Patria expresó: “Estar a la altura de los desafíos aceptando que no se es libre con un 40% de pobreza, no se es libre si no se puede acceder a una vivienda”.

En el acto se destacó la presencia de instituciones educativas y sus abanderadas y abanderados:

Las Victorias

José María Bértora

Pío XII

ISPED

Nuestra Señora de Guadalupe

Fernando R A Elgue

Racing Club

Luis Clavarino

José María Sobral

Bartolito Mitre

Olegario Víctor Andrade

República Oriental del Uruguay

Sirio Libanés

Gervasio Méndez

Guillermo Rawson

Luis María Bettendorff