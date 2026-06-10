La reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional todavía no logró modificar el cauteloso panorama del mercado de trabajoo. De acuerdo con un relevamiento de ManpowerGroup, el país volvió a ubicarse al final del ranking regional en materia de expectativas de contratación para el tercer trimestre de 2026.

El estudio, elaborado a partir de encuestas realizadas a 750 grandes empresas, mostró que la Expectativa Neta de Empleo (ENE) se ubicó en 6% para el período comprendido entre julio y septiembre. Si bien el dato representa una mejora de un punto porcentual respecto del mismo trimestre del año pasado, implica una caída de cuatro puntos en comparación con la medición previa.

Los resultados se conocen pocos días después de la reglamentación de la reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei, que fue presentada como una herramienta para dinamizar el empleo formal, reducir costos y estimular nuevas incorporaciones. Sin embargo, los primeros indicadores disponibles no reflejan un cambio significativo en las decisiones de contratación del sector privado.

Detrás de qué países se ubica Argentina

En términos regionales, Argentina exhibe el desempeño más débil entre los doce mercados americanos relevados por la consultora. Detrás aparecen Panamá, con una expectativa del 11%, y Chile, con el 12%. En el extremo opuesto se ubican Puerto Rico, con un sólido 48%; Estados Unidos, con 45%; Brasil, con 37%; y Costa Rica, con 36%.

El índice de ManpowerGroup surge de la diferencia entre el porcentaje de empleadores que prevé ampliar sus plantillas y aquellos que anticipan reducciones de personal. En el caso argentino, el 33% de las compañías consultadas aseguró que planea incorporar trabajadores durante el próximo trimestre, mientras que el 29% estima que disminuirá su dotación. Un 36% no prevé modificaciones y el 2% restante manifestó no tener una posición definida.

La desaceleración de las expectativas también se observó en buena parte de la actividad económica. Siete de los 11 sectores analizados mostraron un deterioro frente al relevamiento anterior, reflejando la persistencia de la cautela empresaria en un contexto de actividad dispar.

A pesar de ese escenario, algunos rubros continúan mostrando perspectivas relativamente favorables. Los mayores niveles de intención de contratación corresponden a Servicios Públicos y Recursos Naturales, con una expectativa del 30%; el sector Automotriz, con 25%; y Tecnología de la Información, con 22%.

En el otro extremo aparecen los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, que registraron las proyecciones más débiles, con una expectativa negativa del 8%.

El informe también expone diferencias geográficas dentro del país. Las regiones con mejores perspectivas de empleo son el Noroeste argentino, con una ENE del 17%, y la Patagonia, con 14%, impulsadas en gran medida por el dinamismo de actividades vinculadas a la minería y al desarrollo energético de Vaca Muerta.

En cambio, los resultados más bajos corresponden a Cuyo, donde las expectativas se ubicaron en 0%, y a la región Pampeana, que incluso mostró un saldo negativo del 2%.

De esta manera, el relevamiento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el impacto real de las modificaciones laborales sobre la generación de empleo. Las empresas argentinas continúan exhibiendo prudencia a la hora de ampliar sus planteles, en un contexto económico todavía marcado por la incertidumbre y la desaceleración de la actividad.