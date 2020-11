Con la vacuna rusa, Argentina buscará frenar la segunda ola de coronavirus

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis (que requiere la vacuna), las podemos tener en diciembre acá. En los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", resaltó Fernández en declaraciones a Sputnik.

Según detallaron fuentes del Gobierno, "se piden 12.5 millones de vacunas porque en Argentina son más de 11 millones de personas las que integran los grupos de riesgo: mayores de 60, personal de salud y seguridad. Esos son los primeros grupos que se van a vacunar".

"Rusia le ofrece a la Argentina 25 millones de vacunas, que son 50 millones de dosis. En esta primera instancia, Argentina le dice que necesitamos 12.5 millones, que es lo que Argentina va a adquirir, que son 25 millones de dosis", describieron las mismas fuentes sobre la negociación.

"Así como estamos gestionando con Rusia, también estamos gestionando con AstraZeneca la vacuna de Oxford y también con Pfizer, que están todas en la misma situación. Esta vacuna ya está en fase 3, lo que no está es aprobada", resaltaron a Noticias Argentinas desde el entorno presidencial.

En esa línea, afirmaron: "Cuando se apruebe la vacuna de Oxford también le vamos a comprar millones de dosis, y cuando se apruebe la de Pfizer lo mismo"."Venimos trabajando con todos los que están desarrollando la vacuna. Con todos gestionamos un vínculo de confianza para que Argentina esté entre los primeros países que van a recibir la vacuna inmediatamente", subrayaron.

La noticia fue confirmada por el jefe de Estado durante una entrevista con la agencia rusa Sputnik, en la que indicó: "Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano de Rusia para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna en el mes de diciembre, y por supuesto que dijimos que sí".

"Para nosotros es muy importante porque permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo, de todo el país", resaltó.

Al ser consultado sobre si él se vacunaría, respondió: "No me parece justo. El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser Presidente. Pero obviamente que si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá por supuesto que me la daría".

En esa línea, el Presidente confirmó que la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, viajó a Moscú para concretar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna.