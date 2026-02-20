Gualeguaychú se prepara para vivir uno de los momentos más esperados y emotivos del calendario carnavalero. Este viernes 20 de febrero, a partir de las 21 horas, el Corsódromo será el escenario donde cuatro destacadas integrantes de las comparsas buscarán convertirse en la nueva soberana de la Fiesta Nacional del Carnaval del País.

Además de la elección de la Reina, el público disfrutará de un show de portabanderas, la presentación de las comisiones de frente y el increíble contrapunto entre batucadas y pasistas, que elevará la temperatura de la noche al máximo.

Los precios de las entradas son $10.000 (general con acceso a tribuna), $20.000 (silla) y $100.000 (mesa para 4 personas). La boletería del Corsódromo estará abierta de 9 a 13 horas y desde las 17 hasta el final del espectáculo.

Las reinas

Las cuatro candidatas que buscan suceder a Felicita Fouce (Marí Marí), actual reina del Carnaval, son:

Mary Ann Morrison (Marí Marí): Tiene 29 años, es escribana, está en pareja y con cuatro años de pura entrega en la comparsa. Para Mary Ann, Mari Mari es “lugar de amistad, compañerismo y donde dejó fluir esa veta artística que ni ella sabía que tenía”.

En la comparsa (temática: "Genios", dirigida por Grego Farina) representa el renacer del pueblo: el sueño que Aladino le pide al Genio hecho realidad en brillos, bordados, carrozas de ensueño y bailarines felices. “Es el fruto del trabajo de un pueblo unido que vuelve a encenderse en alegría”, expresó con emoción.

Para ella, el reinado es “un lugar de privilegio” que le regaló cariño, apoyo y la enorme responsabilidad de representar a los colores del club.

Manuela Scorzelli (Ará Yeví):Tiene 24 años, es docente de Nivel Inicial y profesora de Hip Hop, de novia y con el carnaval corriendo por sus venas desde 2018.

Manuela define a Ara Yeví con tres palabras: amor, compañerismo y unión. En la temática de este año (La resistencia, dirigida por Guillermo Carabajal) representa la Justicia: “ese equilibrio en un mundo torcido y esa voz serena frente al abuso”. La justicia abraza primero a quienes siempre cargaron el peso.

“El reinado para mí es orgullo y un regalo enorme de mi comparsa. Lo llevo con respeto, compromiso y responsabilidad”, afirma. Su receta para vivir el Carnaval: “con buena compañía siempre: amigos, familia, integrantes y cada trabajador que hace que la pasión florezca todavía más”.

Ángeles Félix (O'Bahía): Tiene 28 años, es futura profesora universitaria de Educación Física (a solo dos finales de recibirse) y dedicada al comercio familiar. Recién casada y con 13 años de historia en la comparsa. Angie vive su comparsa con su lema tatuado en el corazón: humildad, lealtad y alegría. “Desde el primer día me atrapó el sentido de pertenencia y familia que transmite y contagia”, confiesa.

Este año encarna la primera aparición de Sherezade (temática: "El pescador, el genio y las mil y una noches", dirigida por Adrián Butteri), esa mujer valiente, inteligente y serena que decide ofrecer su vida para frenar el ciclo de muerte del sultán. “No llega desde la seducción, sino desde la convicción de que puede transformar su destino y el de todas las mujeres: es la primera luz que rompe la oscuridad”.

Para ella, el reinado es “un sueño hecho realidad” y la mejor forma de vivirlo es “acompañada de amigos carnavaleros y familia, poniéndole pasión y recordando que el carnaval es energía colectiva”.

Valentina Giménez (Papelitos): Tiene 25 años, es administrativa en un laboratorio privado, está soltera y lleva cinco años de pasión papelitera.

Valentina siente que Papelitos es “pasión e historia que se transmite de generación en generación, identidad, familia y sentido de pertenencia”.

Este año su traje (temática: "Vivos", dirigida por Juane Villagra) simboliza la promesa de que esas almas que trabajaron años en el anonimato del carnaval nunca jamás quedarán en la sombra. “No solo llevamos una corona, llevamos la pasión, el compromiso, el esfuerzo y la historia de quienes hacen la comparsa”, destaca con orgullo.

Su forma de vivir el Carnaval: “con corazón. Disfrutando de todo: cada ensayo, cada traje, cada aplauso, cada previa. Porque el carnaval no empieza cuando pisamos la pasarela… ¡se vive todo el año!”.