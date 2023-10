Este jueves, desde las 20 horas, la selección argentina se medirá ante Paraguay en el Mas Monumental, en el marco de la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y podría ser ésta la oportunidad para que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartan minutos en el campo de juego.

Los dos centrodelanteros tienen como característica compartida la facilidad para el gol, pero en el combinado nacional se ha optado siempre por uno u otro para ocupar esa posición, acompañados usualmente por uno o dos extremos. Sin embargo, en la conferencia de prensa de este miércoles, Lionel Scaloni anticipó que podría alterar su formación: “Pueden jugar juntos. Ambos son ‘9′ pero no sería un inconveniente porque tienen características diferentes”.

Además, los dos atraviesan momentos superlativos en sus equipos. Julián Álvarez marcó en dos de sus últimos tres partidos en Manchester City, incluyendo un gol sensacional en Champions League frente al Leipzig y otro de tiro libre en la Premier ante Wolverhamptom. Mientras que el Toro le hizo cuatro al Saleritana en la Serie A y el fin de semana le convirtió un gran tanto de afuera del área al Bologna.

El partido se disputará desde las 20 horas en el estadio Monumental, con el brasileño Raphael Claus de árbitro principal y la transmisión de la TV Pública y TyC Sports. El VAR estará encabezado por Rodolpho Toski, también de Brasil.

Con Messi de regreso, los campeones del Mundo buscarán un nuevo triunfo para seguir con puntaje ideal en la tabla de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El capitán vuelve a estar a disposición de Lionel Scaloni luego de su ausencia hasta del banco de suplentes en la victoria ante Bolivia (3-0) en la altura de La Paz pero todavía no está confirmado si será titular o ingresará con el partido iniciado ya que solo sumó 70 minutos con Inter Miami entre dos partidos del último mes por una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

Paraguay, con el debut del argentino Daniel Garnero como entrenador en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto, se presenta como un rival de cuidado más por los últimos enfrentamientos que por su presente.

La Albirroja no clasificó a las últimas tres Copas del Mundo y en el arranque del recorrido hacia el 2026 solo consiguió un punto de los seis en juego. En la primera fecha empató sin goles ante Perú, de local, con un jugador más durante todo el segundo tiempo y después perdió 1-0 en su visita a Venezuela.

Sin embargo, la Argentina solo pudo ganarle a Paraguay en uno de los últimos seis cruces y fue en la fase de grupos de la Copa América 2021 por 1-0. En las clasificatorias para Qatar 2022 se dieron dos empates (1-1 en La Bombonera y 0-0 en Asunción) y en el camino para Rusia 2018 hubo igualdad sin goles en Paraguay y posterior derrota 1-0 en Córdoba.

Los últimos triunfos de la Albiceleste sobre Paraguay por Eliminatorias fueron en el ciclo de Alejandro Sabella hacia Brasil 2014 con victorias 3-1 en Córdoba y 5-2 en el Defensores del Chaco.

Para este segundo combo de partidos, el cuerpo técnico tendrá bajas importantes ya que Ángel Di María, capitán y figura en el triunfo en La Paz, Paulo Dybala y Lisandro Martínez quedaron afuera por distintas lesiones.

Entre los regresos se destacan Giovani Lo Celso y Marcos Acuña pero ambos arrancarían como suplentes.