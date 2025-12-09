Con las definiciones de las Copas de Plata y de Oro, la Liga Municipal de Vóley reunió a 70 equipos en el cierre del torneo clausura, en una edición que volvió a mostrar una amplia participación de la comunidad deportiva local.

El fin de semana concentró la actividad definitoria del certamen. El sábado 6 de diciembre se disputaron las finales de la Copa de Plata, mientras que el domingo 7 se llevaron adelante las instancias decisivas de la Copa de Oro en sus diferentes ramas.

En la rama femenina de la Copa de Oro, Racing Club se impuso 3-1 ante Pescadores C en la final de la Zona A. En la Zona B, Juventud Unida 4 ganó 3-0 a Tranvía Vóley; y en la Zona C, Progreso B venció 3-1 a Pescadores.

En el cuadro masculino, CAI obtuvo un triunfo ajustado por 3-2 frente a Bajada Grande en la final de la Zona A, mientras que Atlético Sur superó 3-0 a Dock Sud en la definición de la Zona B.

El certamen culminó con una amplia presencia de equipos locales, destacándose el nivel competitivo mostrado en las distintas categorías.