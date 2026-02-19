En la noche del miércoles se puso en marcha la Copa Ciudad de Gualeguaychú de Fútbol 2026 “Víctor Hugo Marchesini”, una edición histórica para el deporte local al sumar instituciones de otras ligas departamentales y alcanzar un récord histórico de 24 equipos participantes.

El certamen, organizado en conjunto entre la Dirección de Deportes y la Liga Departamental de Fútbol, incorpora por primera vez a clubes de otras ciudades, fortaleciendo su carácter regional. Se sumaron Juventud y Ferrocarril Unidos, de la Liga de Gualeguay, y el Club Social y Deportivo San Antonio, representante de la Liga Regional de Basavilbaso. También forma parte de esta edición Atlético Sur, institución recientemente integrada al fútbol mayor local. Con estas incorporaciones, el torneo amplía su alcance y consolida el rol del Estado municipal en el acompañamiento al deporte.

En cuanto a los resultados, a primera hora, Central Larroque superó 3 a 1 a Juvenil del Norte. En el segundo encuentro de la jornada, Central Entrerriano se impuso 4 a 2 frente a Sportivo Larroque.

Si las condiciones climáticas acompañan, la competencia continuará hoy con nuevos encuentros: a las 20 h Unión vs. Deportivo Gurises y, a las 22; La Vencedora jugará con Independiente. En caso de suspenderse, los partidos serán reprogramados para la próxima semana.