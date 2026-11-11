La última jornada del nuevo juicio por el femicidio de Micaela García —desarrollada en los Tribunales de Gualeguay— tiene como núcleo central la exposición de los alegatos de clausura por parte de las fiscalías, la querella y la defensa, marcando el tramo definitivo del proceso judicial que busca esclarecer la coautoría del crimen.

En el inicio de esta instancia decisiva, antes de los alegatos, compareció como testigo Ariel Olivera, a quien Pavón mencionó este martes en su declaración y quien presuntamente aportaría elementos para acreditar su inocencia.

Seguí el último día del juicio en vivo:

Luego, los alegatos esperan las exposiciones de los fiscales Maite Burruchaga y Gamal Taleb, al igual que los representantes de la familia de la víctima, los abogados Marcelo Boeykens y José Iparraguirre. Todos exigen formalmente ante el tribunal que Néstor Pavón sea condenado a la pena de prisión perpetua por su presunta coautoría en el secuestro, abuso sexual y asesinato de la joven ocurrido en abril de 2017.

Por su parte, los defensores particulares de Pavón, Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto, sostienen su postura de coartada e inocencia, solicitando al tribunal que se declare la absolución total del acusado frente a los cargos que se le imputan en esta nueva instancia judicial.

Esta jornada de alegatos se lleva a cabo inmediatamente después de las audiencias de debate en las que el propio Néstor Pavón declaró durante casi cuatro horas, negando rotundamente haber participado del femicidio, despegándose por completo de las graves acusaciones que días antes había formulado Sebastián Wagner en su contra y apuntando a desligarse de lo sucedido en la madrugada del crimen.

Asimismo, el juicio se desarrolla bajo una fuerte expectativa social y el acompañamiento de organizaciones feministas y sociales que, mediante vigilias y concentraciones públicas frente a las puertas del edificio judicial en Entre Ríos, reclaman una respuesta definitiva de la justicia a casi diez años del asesinato que dio origen a la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género.