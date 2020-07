Con los nuevos casos, la ciudad entró en la etapa de transmisión por conglomerados

Con estos números, la ciudad ingresó en la categoría de “transmisión local en conglomerados”, lo cual significa que los contagiados son personas que se infectaron de Covid-19 por contacto indirecto o que fueron infectados a partir de un caso índice o secundario aunque a partir de una evidencia más indirecta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica cualquier pandemia en cuatro fases: la 1 es cuando hay cero casos, la 2 es casos esporádicos, la 3 es transmisión en conglomerados y la 4 es transmisión comunitaria, que por ejemplo es lo que ocurre hoy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Tenemos que aprender a transitar esto como comunidad, asumiendo una nueva forma de relacionarnos y adaptando nuestras rutinas a esta nueva realidad”, sostuvo el Secretario de Salud y director del Hospital Centenario, Martín Roberto Piaggio en declaraciones a ElDía.

Las autoridades sanitarias locales habían alertado poco antes sobre la importancia de la responsabilidad social y la de mantener los cuidados de higiene y distanciamiento. Además, hicieron un especial hincapié en no compartir el mate, ya que sospechan que el 80% de los contagios se dio por esta vía.

En cuanto a las restricciones impuestas por el Municipio a fines de la semana pasada –reuniones familiares los fines de semana, cierre de circulación en el Parque Unzué, marcha atrás con la reapertura de los gimnasios y cierre de los locales gastronómicos–, las mismas continuarán hasta el 17 de julio, a menos que la situación en la ciudad empeore.

“Es una línea muy delgada la que separa una situación de transmisión por conglomerado de la transmisión comunitaria. En caso de que las cosas se vayan complicando se retrocederá con las medidas.En tanto se pueda mantener esa curva leve, no pasar a la fase de transmisión comunitaria y mantener el seguimiento, mantendremos las restricciones que hemos tomado hasta ahora y en caso de que no sigan subiendo de forma exponencial los casos nuevos, no tendremos que pensar en volver atrás con las medidas”, explicó Martín Roberto Piaggio.

Los últimos datos de Gualeguaychú

Disgregando más minuciosamente los casos locales, de los 12 detectados en la ciudad 11 corresponden a contactos estrechos con pacientes confirmados con anterioridad, mientras que el restante se encuentra en investigación de su nexo epidemiológico.

Desde el Nodo Epidemiológico Departamental confirmaron que ¨todos los pacientes detectados este domingo cursan un cuadro leve de la enfermedad, bajo estricto aislamiento en el domicilio, hotel o sala del Hospital¨.

Al momento hay 5 casos confirmados y 4 en estudio alojados en el Hospital Centenario Gualeguaychú; hay otras 22 personas (confirmadas y probables) en el Hotel Embajador en el Hotel Embajador y otras 42 (confirmados y probables) que están bajo aislamiento domiciliario. Hay 31 muestras en estudio que pertenecen a personas de la ciudad.

De esta forma, son 62 los casos de Covid-19 positivo que se han identificado en el departamento hasta el momento, de las cuales 58 pertenecen a la ciudad, 3 a Larroque y el restante a Pueblo General Belgrano.

En la ciudad 15 personas recibieron el alta médica y otras 3 del departamento, sumando 18 en total. La cantidad de ciudadanos en vigilancia es de 479, ellos son por contactos estrechos, probables y en aislamiento.

En la ciudad hay 190 personas que se encuentran bajo seguimiento por contacto estrecho de un caso confirmado. Desde el Hospital se realiza un seguimiento estricto y de mayor atención sobre cada una de ellas por ser contacto de un caso confirmado y ante síntomas de la enfermedad son hisopados y deben permanecer 14 días en aislamiento, incluso con un resultado negativo.

Por otra parte, en la ciudad hay 64 personas que son contactos estrechos de un caso probable. Estas se encuentran en aislamiento hasta que se obtiene el resultado por el caso del cual son contactos estrechos, y si es negativo inmediatamente se levanta su aislamiento.

Son 225 las personas que se encuentran aisladas en su domicilio, bajo seguimiento por nexo epidemiológico. Se trata de personas que provienen de zonas de transmisión de la enfermedad que deben cumplir con los 14 días de cuarentena obligatoria cuando ingresan a Gualeguaychú.

Este domingo se descartaron 18 casos que estaban en estudio pertenecientes al departamento Gualeguaychú. Hasta el momento son 233 los casos que se han descartado en el departamento, de los cuales 203 pertenecen a personas de la ciudad cabecera y 30 al resto del territorio.