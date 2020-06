Con Macri como presidente, "estaríamos cavando fosas como Bolsonaro"

“Estaríamos cavando fosas como (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, porque no alcanzarían las morgues ni los cementerios; es la triste realidad de lo que hubiera pasado”, opinó el mandatario provincial, al ser consultado sobre el comunicado firmado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado Mario Negri y la presidenta del PRO Patricia Bullrich, en donde señalaron que Macri no habría impuesto una cuarentena rígida y extensa, como sí lo resolvió el presidente Alberto Fernández.

Ziliotto, por otro lado, afirmó que “hay que hablar con orgullo” de las medidas previstas por el Gobierno para prevenir el impacto del coronavirus en el país. “Hay un equipo fortalecido, muy cohesionado entre el Presidente y los 24 gobernadores, con un objetivo muy claro, que es la salud de los argentinos primero”, indicó en radio El Destape.

Ziliotto-país-federal-foto.jpg Alberto Fernández se funde en un abrazo con Sergio Ziliotto

El pasado sábado, Cafiero afirmó que el Gobierno “fortaleció el sistema de salud en un tiempo récord con una Argentina quebrada que dejó (Mauricio) Macri”, y consideró que la situación por el coronavirus hubiera sido una “catástrofe” en el país si hubiera continuado la gestión de Cambiemos.

El funcionario, además, defendió la prórroga del aislamiento social y obligatorio hasta el 28 de junio en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y afirmó que el país “tuvo la posibilidad de ver lo que pasaba en otros países, y las medidas anticipatorias hicieron que no tuviéramos más muertos”.

“No me engancho en discusiones políticas. Tenemos que buscar la unidad de todos los argentinos”, planteó ese mismo día Larreta en radio Mitre. Sin embargo, el mandatario porteño aclaró que no está de acuerdo con los dichos de Cafiero y pidió “buscar en este momento trabajar todos juntos, y no hacer diferencias”, ya que “la ocasión lo requiere”.

En esa línea, reafirmó su postura de no confrontación con el gobierno nacional: “Me mantengo muy firme en no entrar en discusiones políticas. Ya tendremos tiempo. Como espacio de oposición tenemos posiciones diferentes, pero este momento es el más difícil en muchos años, y no voy a entrar en controversias políticas”.

Sergio-Ziliotto.jpg Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa

Por su lado, el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio planteó que los “funcionarios del gobierno nacional tienen que dejar la politiquería electoral para otro momento y trabajar en conjunto con la oposición para llevar tranquilidad a todos los argentinos”.

Titulado “Un ejercicio de historia contrafáctica: Mauricio Macri y la pandemia”, el comunicado de Juntos por el Cambio destacó que Cambiemos “habría confiado más que nunca en la responsabilidad de los argentinos y menos en la imposición estatal", y que “no habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones”.

También, que “gracias a sus relaciones de años con los principales países del mundo", se habría seguido desde el principio "la recomendación internacional de salir a buscar el virus con más testeos, para rastrear y aislar posibles focos de contagio y no tener la cuarentena más larga del mundo”.

No es la primera frase polémica del gobernador Ziliotto. “A la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños", señaló el mandatario provincial hace una semana, al hacer referencia a las manifestaciones anticuarentena y a los intelectuales que firmaron el documento conocido como “Infectadura”.

En tanto, ayer remarcó que la economía del país se está recuperando “como en 2001”, pero sostuvo que la idea es que se recomponga “con todos los pampeanos adentro”. En declaraciones radiales, y según consignó NA, el gobernador subrayó que en su provincia el nivel del sistema sanitario es “casi de Alemania”: “Hay 25 camas con respirador cada 100 mil habitantes, pudimos casi triplicar la capacidad de terapia intensiva”. (fuente: Infobae)