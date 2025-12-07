Este sábado se desarrolló el acto de cierre de la Diplomatura en Industrias Culturales aplicadas al Carnaval, desarrollada junto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que contó con 150 personas inscriptas y 138 egresados.

El acto tuvo lugar a las 19 h en el Centro de Convenciones y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo. Por parte de UADER participaron el rector Luciano Filipuzzi; la coordinadora académica de la diplomatura, Ana Carina Bradanini; el director de la diplomatura, Leo Rosviar; y el secretario de Extensión Universitaria, Raúl Rousseaux.

Una propuesta formativa con impronta federal

La cohorte incluyó participantes de Barracas (Santa Fe), Concepción del Uruguay, Campana, Mercedes (Buenos Aires), Paso de los Libres, Corrientes Capital, Mercedes y Goya (Corrientes), Rosario, Villa Elisa, Gualeguay, Gualeguaychú, Concordia, Chajarí, Rosario del Tala, Urdinarrain, Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Lincoln.

Esta pluralidad territorial fortaleció el intercambio entre tradiciones, miradas estéticas y experiencias de gestión del carnaval en distintos puntos del país.

Los datos académicos muestran que más del 50% de los participantes tiene más de 10 años de trayectoria y un 37% supera los 20 años de experiencia, evidenciando el nivel profesional con el que se transitó todo el trayecto formativo.

Una muestra artística que quedará como patrimonio

Durante la jornada se expuso la muestra de arte creada para aprobar el primer módulo “Historia del carnaval como patrimonio cultural”. La consigna consistió en producir una obra y enviarla en formato de carta postal, articulando memoria, identidad y estética.

Puede interesarte

La producción también fue proyectada en pantalla en su versión digital y pasará a integrar el patrimonio del Museo del Carnaval.

Los docentes de UADER que acompañaron la entrega fueron Raúl Galarraga, Gervasio Larrivey, Emanuel Pérez, Natalia Miño Raffo, Emilio Benetti y Juan Eduardo Villagra.

Resultados, impacto y continuidad

La diplomatura obtuvo una valoración altamente positiva:

• 50% la calificó como “muy buena” o “excelente”.

• 35% la consideró “buena”.

• 80% afirmó que contribuyó significativamente a su desarrollo profesional.

• 87% expresó interés en participar de una segunda edición.

• 85% aplicará lo aprendido en sus comparsas o proyectos culturales.

Un cierre que fortalece la comunidad carnavalera

Con módulos sobre historia, patrimonio, industrias culturales, gestión, diseño escénico, vestuario, maquillaje, carrozas y prácticas presenciales, la diplomatura integró teoría y territorio, fortaleciendo la mirada del carnaval como industria cultural, como arte total y como espacio de desarrollo comunitario.

Finalmente, se agradeció al Centro Sirio Libanés y a la comparsa Kammar, que facilitaron sus instalaciones para el dictado de clases presenciales, permitiendo un contacto directo con los espacios de producción carnavalera.

Al cierre del acto, las autoridades realizaron la entrega de los certificados a los 138 egresados de la diplomatura.