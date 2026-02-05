Gualeguaychú vuelve a posicionarse en la agenda deportiva regional con una nueva edición del Open de Taekwondo que se desarrollará este sábado 7 de febrero en el Polideportivo Norte, desde las 9 de la mañana.



“Las disciplinas deportivas no solo forman atletas, forman personas. Desde el Gobierno municipal sostenemos y acompañamos estos eventos porque promueven valores, inclusión, salud y una identidad deportiva que trasciende generaciones”, señalaron desde la Dirección de Deportes destacando el valor social de este tipo de iniciativas.

El certamen, que cumple 20 años de trayectoria ininterrumpida, es organizado por la Asociación Taekwondo Universal, bajo la conducción del Gran Maestro Fabián Pini, junto al instructor segundo dan César Massart. La competencia reunirá a más de 300 atletas provenientes de distintos puntos del país y de países limítrofes como Paraguay, Uruguay, Brasil, entre otros.

La jornada incluirá modalidades de lucha, formas, lucha por equipos, Taekwondo adaptado y una prueba especial destinada a competidores de hasta 12 años: el salto en alto, una disciplina que premia la patada que alcance mayor altura, combinando técnica, potencia y destreza.

El Gobierno de Gualeguaychú acompaña el desarrollo del evento con un operativo integral que contempla seguridad, ambulancia y sistema de sonido, garantizando un marco adecuado para una competencia intensa y segura, acorde al nivel internacional que propone el encuentro.