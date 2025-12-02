ORGULLO LOCAL
Con más de 90 reconocimientos a deportistas, se celebraron los Premios Todo es Deporte: ¡Conocé los ganadores!
Juan Gabriel Oroño fue elegido Deportista del Año, y Angelina Corvetto y Sofía Broggi, Embajadoras Deportivas
El Centro de Convenciones fue escenario anoche de una nueva edición de los Premios Todo es Deporte, una velada cargada de emoción en la que se reconoció el esfuerzo, la constancia y los logros de alrededor de 90 deportistas de la ciudad en múltiples disciplinas. Entre ovaciones, agradecimientos y momentos de profunda alegría, la comunidad deportiva celebró a sus protagonistas luego de un año de intensa actividad.
El premio mayor, Deportista del Año, quedó en manos de Juan Gabriel Oroño, referente del Kick Boxing e integrante del Oroño Team, quien viene acumulando destacadas actuaciones a nivel provincial y nacional. Su presencia en el escenario fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche.
Otro de los reconocimientos centrales fue el de Embajadoras Deportivas, que este año recayó en Angelina Corvetto y Sofía Broggi, figuras del hockey sobre patines. Ambas se consagraron campeonas con Independiente en el Argentino Juvenil y además integraron la Selección Argentina que obtuvo el título Panamericano en San Juan, un logro que dejó en alto el deporte local.
En tanto, el galardón a Hecho Deportivo del Año distinguió al Hockey sobre Patines de Independiente, luego de que la categoría Juveniles se consagrara campeona nacional, aportando otro hito para la institución.
Durante la ceremonia también hubo espacio para destacar el rol dirigencial. Fueron reconocidas Leticia Valenzuela, del club Regatas Gualeguaychú, y Analía Ochoa, por su labor en la disciplina Newcom.
A lo largo de la noche se entregaron distinciones por disciplina, premiando a atletas consagrados, jóvenes proyección y menciones especiales que reflejan el crecimiento del deporte en todas sus ramas. Los reconocidos fueron:
Disciplina por disciplina
Ajedrez: Luciano Benedetti
Atletismo: Luciano Gómez Rabella
Artes marciales (Proyección): Guadalupe Gerez
Automovilismo: Román Kroh (FE); Luciano Fiorotto (TCL A)
Básquet femenino: Catalina Miranda; Carmela Passarela (Mención)
Básquet masculino: Cristhian Sánchez
Beach handball: Catalina Cedres; Faustino Otarán (Mención)
Bochas: Jesús Bogliacino
Boxeo femenino: Nahir Erlín
Boxeo: Tiziano Hermozilla (Oro en Juegos Evita)
Boxeo – Menciones: Simón Martínez, Tobías Melgar, Julieta Boloque
Canotaje: Roberto Palacios, Katya Unrein
Ciclismo: Gustavo Raffo
Deporte adaptado: Amparo Pérez Núñez; Estefanía Chávez Ocampo (Mención)
Enduro: Casiano Barrios
Futsal AFA: Malena Martínez (Dep. Gchu.)
Futsal Asociación Gchu.: Alejandro Cepeda
Futsal Pescadores: Lautaro Lissman; Constanza Leiva (Mención)
Fútbol femenino: Mayra Martínez (CAI)
Fútbol – Proyección: Morena Terreni (Sarmiento); Julieta Margalot (Juventud Unida)
Fútbol Primera B: Leonardo Martínez; Juan Schinea (Mención)
Fútbol Primera A: Miguel Lemos (JUR)
Fútbol Torneo Federal Regional: Sergio Olano (Juventud Unida)
Fútbol Veteranos: Joaquín Tolosa (Juvenil del Norte)
Fútbol silla sobre ruedas: Eugenio Burgos; Ciro Navarro (Mención)
Fisicoculturismo: Jessica Tiago
Gimnasia: Emma Márquez; Abril Sánchez; Catalina Tomassi (Mención)
Handball: Martina Rivas; Pedro Erdozain
Hockey sobre césped: Albertina Gervasoni (Carpinchos)
Hockey sobre patines: Angelina Corvetto
Hockey sobre patines – Proyección: Juana Angelini; Mía Gómez
Karting: Benicio Korell
Kick Boxing: Juan Gabriel Oroño
Montañismo: María Laura Broggi
Boxeo WPC – Mención: Brian Santellán
Natación: Valentina Pitetta; Máximo Rochat (Mención)
Newcom: Lorena Arce (Pioneros)
Patín: Lola Grecco; Samara Galán (Mención)
Patín carrera: Jeremías Fernández; Tais Suárez (Mención)
Pedestrismo: Ernesto Oliva; Joana Navarrete (Mención)
Pelota: Mateo Ferrer (TFG)
Pruebas combinadas: Gonzalo Acosta
Remo: Consuelo Goiburu
Rugby: Juan Pablo Gusmerolli (CCE); Juan Manuel Nobile (CRC) – Proyección
SUP: Natalia Derudi; Jazmín Bogliacino – Proyección
Taekwondo: Miqueas Schudi
Tenis: Theo Ressel; Thiago Chesini (Mención)
Tiro: Juan Martín Ríos Veronesi
Tiro con arco: Carlos Della Penna
Vóley femenino: Catalina Taravini (RC)
Vóley masculino AVG: Santino Indart (CAI)
Vóley Pescadores: Valentín Lezcano