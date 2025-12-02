El Centro de Convenciones fue escenario anoche de una nueva edición de los Premios Todo es Deporte, una velada cargada de emoción en la que se reconoció el esfuerzo, la constancia y los logros de alrededor de 90 deportistas de la ciudad en múltiples disciplinas. Entre ovaciones, agradecimientos y momentos de profunda alegría, la comunidad deportiva celebró a sus protagonistas luego de un año de intensa actividad.

El premio mayor, Deportista del Año, quedó en manos de Juan Gabriel Oroño, referente del Kick Boxing e integrante del Oroño Team, quien viene acumulando destacadas actuaciones a nivel provincial y nacional. Su presencia en el escenario fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

Otro de los reconocimientos centrales fue el de Embajadoras Deportivas, que este año recayó en Angelina Corvetto y Sofía Broggi, figuras del hockey sobre patines. Ambas se consagraron campeonas con Independiente en el Argentino Juvenil y además integraron la Selección Argentina que obtuvo el título Panamericano en San Juan, un logro que dejó en alto el deporte local.

En tanto, el galardón a Hecho Deportivo del Año distinguió al Hockey sobre Patines de Independiente, luego de que la categoría Juveniles se consagrara campeona nacional, aportando otro hito para la institución.

Durante la ceremonia también hubo espacio para destacar el rol dirigencial. Fueron reconocidas Leticia Valenzuela, del club Regatas Gualeguaychú, y Analía Ochoa, por su labor en la disciplina Newcom.

A lo largo de la noche se entregaron distinciones por disciplina, premiando a atletas consagrados, jóvenes proyección y menciones especiales que reflejan el crecimiento del deporte en todas sus ramas. Los reconocidos fueron:

Disciplina por disciplina

Ajedrez: Luciano Benedetti

Atletismo: Luciano Gómez Rabella

Artes marciales (Proyección): Guadalupe Gerez

Automovilismo: Román Kroh (FE); Luciano Fiorotto (TCL A)

Básquet femenino: Catalina Miranda; Carmela Passarela (Mención)

Básquet masculino: Cristhian Sánchez

Beach handball: Catalina Cedres; Faustino Otarán (Mención)

Bochas: Jesús Bogliacino

Boxeo femenino: Nahir Erlín

Boxeo: Tiziano Hermozilla (Oro en Juegos Evita)

Boxeo – Menciones: Simón Martínez, Tobías Melgar, Julieta Boloque

Canotaje: Roberto Palacios, Katya Unrein

Ciclismo: Gustavo Raffo

Deporte adaptado: Amparo Pérez Núñez; Estefanía Chávez Ocampo (Mención)

Enduro: Casiano Barrios

Futsal AFA: Malena Martínez (Dep. Gchu.)

Futsal Asociación Gchu.: Alejandro Cepeda

Futsal Pescadores: Lautaro Lissman; Constanza Leiva (Mención)

Fútbol femenino: Mayra Martínez (CAI)

Fútbol – Proyección: Morena Terreni (Sarmiento); Julieta Margalot (Juventud Unida)

Fútbol Primera B: Leonardo Martínez; Juan Schinea (Mención)

Fútbol Primera A: Miguel Lemos (JUR)

Fútbol Torneo Federal Regional: Sergio Olano (Juventud Unida)

Fútbol Veteranos: Joaquín Tolosa (Juvenil del Norte)

Fútbol silla sobre ruedas: Eugenio Burgos; Ciro Navarro (Mención)

Fisicoculturismo: Jessica Tiago

Gimnasia: Emma Márquez; Abril Sánchez; Catalina Tomassi (Mención)

Handball: Martina Rivas; Pedro Erdozain

Hockey sobre césped: Albertina Gervasoni (Carpinchos)

Hockey sobre patines: Angelina Corvetto

Hockey sobre patines – Proyección: Juana Angelini; Mía Gómez

Karting: Benicio Korell

Kick Boxing: Juan Gabriel Oroño

Montañismo: María Laura Broggi

Boxeo WPC – Mención: Brian Santellán

Natación: Valentina Pitetta; Máximo Rochat (Mención)

Newcom: Lorena Arce (Pioneros)

Patín: Lola Grecco; Samara Galán (Mención)

Patín carrera: Jeremías Fernández; Tais Suárez (Mención)

Pedestrismo: Ernesto Oliva; Joana Navarrete (Mención)

Pelota: Mateo Ferrer (TFG)

Pruebas combinadas: Gonzalo Acosta

Remo: Consuelo Goiburu

Rugby: Juan Pablo Gusmerolli (CCE); Juan Manuel Nobile (CRC) – Proyección

SUP: Natalia Derudi; Jazmín Bogliacino – Proyección

Taekwondo: Miqueas Schudi

Tenis: Theo Ressel; Thiago Chesini (Mención)

Tiro: Juan Martín Ríos Veronesi

Tiro con arco: Carlos Della Penna

Vóley femenino: Catalina Taravini (RC)

Vóley masculino AVG: Santino Indart (CAI)

Vóley Pescadores: Valentín Lezcano