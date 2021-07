"Con medidas racionales, más frigoríficos necesitarán trabajadores", señaló la Rural Gualeguaychú

Días pasados se conoció la noticia que un frigorífico de Gualeguaychú (radicado en la zona de Sarandí) piensa incorporar 90 operarios en el marco de un proceso de ampliación de la planta. Sin dudas, se trata de una excelente noticia para la ciudad en materia de empleo y producción. No obstante, este hecho deja al desnudo una serie de paradojas que valen la pena destacar. Por un lado, la información da cuenta de la buena nueva justamente en un rubro productivo que muestra dos caras bien disímiles.

“Este frigorífico da hoy un paso adelante; concentra su accionar en el mercado interno, pero con intenciones de exportar en un futuro. Esta idea de sumar mercados externos conllevaría muchos más empleos aún, pero la realidad le da un mazazo a ese intento en la actualidad. Justamente, muchos de sus pares están viendo si pueden continuar abiertos con miles de puestos de trabajo en riesgo debido a las incomprensibles políticas emanadas desde el gobierno nacional que han cerrado parcialmente las exportaciones de carne vacuna”, señalaron desde la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG).

“Ciudades como San José en Entre Ríos u otras del país, hoy observan con preocupación un escenario que puede dejar miles de familias sin sus ingresos por medidas ideológicas inconducentes que no conllevan soluciones al precio de la carne al consumidor y pone en jaque a todo un sector productivo. Esas asimetrías no deben dejarse a un costado. El árbol no puede taparnos el bosque”, agregaron.

Desde la entidad gremial afirmaron que “se ha puesto a la ganadería contra las cuerdas y de la mano de ello se perjudica un círculo productivo que afecta a decenas de actividades y empobrece, básicamente, el interior del país. Aplaudir una foto sin mirar la película es demagógico y electoralista”, criticaron.

“Obviamente que la incorporación de trabajadores es una excelente noticia, pero parte de un esfuerzo empresarial. Debe quedar bien claro que la actividad privada es la única responsable de generar empleo genuino, riqueza y divisas. En tiempos donde se exacerba el papel estatal, bien vale que desde estamentos gubernamentales empiecen a darse cuenta que impulsando y apoyando a la actividad privada es como puede dar pasos hacia adelante nuestro país”, resaltaron.

Por último, desde SRG puntualizaron que “sería más que oportuno que el gobierno entrerriano a través del ministro de la Producción, Juan José Bahillo, realice las gestiones en el ámbito nacional que comprometió ante sus pares de la Región Centro para liberar las exportaciones de carne. Y en ese sentido, sería muy positivo que ese reclamo sea acompañado por la Municipalidad de Gualeguaychú, aprovechando su alineamiento con la gestión presidencial. Juntos pueden lograr que se comprenda que todo lo que vaya de la mano del desarrollo productivo es beneficioso para las ciudades y que medidas absurdas como la limitación de exportaciones sólo acarrean desempleo y más pobreza. Con medidas racionales a favor de la producción va a haber muchos más frigoríficos y otro tipo de industrias que necesiten trabajadores. Si hoy se destaca el ingreso de 90 operarios, pero con condiciones para la producción ese número se multiplicaría muchas veces”, finalizaron.