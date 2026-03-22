Inter Miami y New York City FC se enfrentarán este domingo desde las 14 (hora de la Argentina) en el Yankee Stadium, por la quinta semana de la temporada regular de la Major League Soccer.

El equipo capitaneado por Lionel Messi llega golpeado tras sufrir una dura eliminación frente a Nashville SC en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Cómo llega Inter Miami al partido ante New York City FC por la MLS

Las “Garzas” atraviesan un momento complejo luego de quedar afuera en los octavos de final del certamen internacional. Tras igualar 0-0 en la ida, el 1-1 en la vuelta, disputada en Miami, no les alcanzó debido a la vigencia del gol de visitante, lo que permitió al conjunto de Tennessee avanzar a los cuartos de final.

Luego de conquistar la Major League Soccer, el gran objetivo del equipo era dar el salto a nivel internacional, enfrentando a potencias de la región como Cruz Azul, Rayados de Monterrey y América. Sin embargo, la eliminación prematura obligará al club a postergar ese sueño, al menos, por una temporada más.

En el plano local, Inter Miami se ubica tercero en la Conferencia Este con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota.

Por su parte, New York City FC lidera la tabla con diez unidades y llega invicto al cruce, con la intención de consolidarse en la cima y golpear al equipo dirigido por Javier Mascherano.

El probable once inicial de Inter Miami vs. New York City FC, por la MLS

Dayne St. Clair, Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, David Ayala; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

A qué hora juegan Inter Miami vs. New York City FC, país por país

14: Argentina , Brasil, Paraguay y Uruguay

, Brasil, Paraguay y Uruguay 13: Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)

12: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)

11: Estados Unidos (Montaña-MST) y México

y México 10: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Inter Miami vs. New York City FC, por la MLS: hora, TV y estadio

Hora: 14:00

TV: Apple TV

Árbitro: Armando Villarreal.

Estadio: Yankee Stadium

Fuente: TN