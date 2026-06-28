La Selección Argentina cerró una fase de grupos perfecta casi sin despeinarse, luego del triunfo 3-1 ante Jordania, y se afianza como uno de los candidatos a quedarse con el título en el Mundial 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron desde el principio a un rival que estaba varios escalones debajo de su nivel y en media hora ya tenían prácticamente liquidado el asunto gracias a los goles de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, quien además se pudo sacar la mufa en Mundiales.

De esta manera, finalizaron cómodos en la primera posición con nueve unidades, ya que previamente habían vencido a Argelia y a Austria, y se afirma como una de las selecciones que aspirará a dar pelea hasta las últimas rondas.

La gran (no tan) noticia para los argentinos fue el impresionante nivel del capitán y figura, Lionel Messi, quien parece vencer al tiempo y con 39 años cerró una primera fase increíble, en la que anotó seis de los ocho goles de la “Albiceleste”.

La “Pulga”, que es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, ingresó en el complemento y a los pocos minutos de su ingreso liquidó el encuentro con un tremendo gol de tiro libre.

Ya finalizada la fase de grupos, la Argentina fue una de las mejores selecciones junto con las de Francia, con su imponente poderío ofensivo, y España, que sin lucirse terminó primera en el Grupo H.

Ahora se viene la hora de la verdad para la Selección, ya que el viernes comenzará las instancias de eliminación directa cuando se enfrente el viernes en los 16avos de final con una de las grandes sorpresas en lo que va del torneo, que es Cabo Verde.

El combinado del país africano aparece como un rival débil en la previa, pero los campeones del mundo no se podrán confiar ya que los caboverdianos demostraron que son un oponente muy aguerrido al rescatar empates ante España y Uruguay.

Síntesis del partido

Mundial 2026

Grupo J – fecha 3

Argentina 3 – 1 Jordania

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: István Kovács (Rum)

Árbitro asistente 1: Mihai Marica (Rumania)

Árbitro asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Giuliano Simeone; Nicolás Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu Iaila; Husam Abudahab, Yzan Al-Arab, Abdallah Nasib; Muhannad Mahmoud Abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Odeh Fakhouri, Ali Alowan y Ali Al-Azaizeh. DT: Jamal Sellami.

Goles en el primer tiempo: 19m Lo Celso (A), 31m L.Martínez de penal (A).

Goles en el segundo tiempo: 10m Al Taamari (J), 35m Messi (A)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Musa Al-Taamari por Al-Azaizeh (J) y Mahmoud Al Mardi por Fakhouri (J), 15m Lionel Messi por L.Martínez (A), Thiago Almada por Lo Celso (A) y Alexis Mac Allister por Paz (A), 26m Valentín Barco por Simeone (A), 31m Amer Jamous por Al Rashdan (J), 37m José Manuel López por J.Álvarez (A), 45m Mohamed Sharara por Alowan (J) y Saleem Obaid por Abudahab (J).

Fuente: Noticias Argentinas