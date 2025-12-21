FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS
Con motivo de las fiestas, la Dirección de Tránsito informa cambios en sus horarios de atención
La Dirección de Tránsito del Gobierno de Gualeguaychú informó cambios en la atención administrativa durante las fiestas, mientras que el área operativa mantendrá guardias permanentes.
La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad del Gobierno de Gualeguaychú, informa a la comunidad que, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se modificarán los horarios de atención al público en sus oficinas.
Martes 24 y martes 31 de diciembre
La atención administrativa será de 7:30 a 13 h. En tanto, el área operativa contará con guardia permanente las 24 horas para emergencias y operativos de control.
Puede interesarte
Miércoles 25 de diciembre y miércoles 1 de enero
Las oficinas permanecerán cerradas. No obstante, el área operativa mantendrá guardia permanente las 24 horas para emergencias y controles. La atención administrativa habitual se retomará en los días posteriores.
Se solicita a la comunidad tener en cuenta esta información al momento de realizar trámites y gestiones.