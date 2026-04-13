La comunidad de La Paz se encuentra sumida en el dolor tras confirmarse el fallecimiento de Benjamín Gabriel Martínez Isaurralde. El joven de 21 años era oriundo de dicha ciudad pero residía en Paraná, donde cursaba sus estudios universitarios. Su cuerpo fue hallado este domingo 12 de abril en Santa Fe, un hecho que generó una inmediata ola de conmoción y tristeza entre sus allegados y vecinos.

A través de las redes sociales, las instituciones que formaron parte de su vida expresaron sus condolencias. La Escuela de Educación Técnica (EET) de La Paz, donde realizó su formación secundaria, y la Facultad donde estudiaba actualmente, emitieron comunicados lamentando profundamente su partida y acompañando a su familia en este difícil momento.

Los restos de Benjamín son velados en la Sala (B) de la Empresa Gallardo, ubicada en calle 3 de Febrero 1135 de la ciudad de La Paz. Según informó el servicio fúnebre, el sepelio se llevará a cabo este lunes 13 de abril a las 11:00 en el Cementerio de La Paz, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunirán para brindarle el último adiós.