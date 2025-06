Los dos próximos fines de semanas serán largo debido a los feriados por la Batalla de Güemes (17 de junio que se conmemorará el 16) y el Día de la Bandera (20 de junio). Las habituales escapadas a Gualeguaychú, sobre todo de visitantes de Ciudad de Buenos Aires y aledaños que aprovechan la cercanía y el fácil acceso, parecen ser una costumbre del pasado. Para este fin de semana largo que incluye al lunes, las reservas son prácticamente insignificantes y rondan sólo el 20%.

“Este fin de semana, en particular, viene bastante quieto: escasas consultas y pocas reservas. La ocupación hotelera rondará el 20%, un número súper bajo”, sintetizó Marcelo Friederich, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, en diálogo con Ahora ElDía y agregó: “Nuestras expectativas están puestas en que sea lo mejor posible, que nos acompañe el clima, pero el pronóstico tampoco es muy alentador. Siempre el fin de semana del Día del Padre es más complicado cuando se le adiciona un día. Estamos a la espera de ver qué sucede, pero ya estamos pensando en el próximo fin de semana que algunos complejos de hospedaje tienen habitaciones reservadas, al igual que las termas”.

En sintonía, Juan Ávalos, presidente de la Cámara de Turismo de Entre Ríos, expresó que el panorama en la provincia en cuanto a hospedaje de turistas es “bastante incierto”. Sin embargo, sostuvo que, en comparación con 2024, las expectativas son similares: “El año pasado en el primer fin de semana la ocupación no fue muy alta a tal punto que no superamos el 50%, pero en siguiente hubo un ligero repunte. Este año la situación es parecida porque no se espera mucha ocupación para este fin de semana, pero sí un incremento para el otro. La situación va en sintonía con las estadísticas del año ya que la caída es muy marcada y el valor del dólar favorece el viajar al exterior más que el ingreso de turistas extranjeros”.

Por su parte, la reconocida empresaria hotelera Marisa Yabrán, coincidió en que “no hay prácticamente reservas y venimos muy golpeados. Es peor de lo que esperábamos”.

En cuanto a las razones, Friederich sostuvo: “El motivo principal de la situación que vive el sector es producto del contexto económico del país, que ha generado un ‘parate’ y, obviamente, el turismo es uno de los que más se ha resentido. Por otro lado, desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos pedimos que se defina un plan turístico claro y que vayamos en ese rumbo. Entendemos que para mostrar los atractivos de la ciudad lo principal es la promoción, ya sea por redes sociales que apuntan a una variedad de públicos, como así también mediante otros canales de comunicación que nos permitan tener la marca Gualeguaychú presente. Creemos que es fundamental que podamos mostrarnos. Nosotros hemos instalado cuatro carteles en la Ruta Nº14 para priorizar la presencia de la marca. Esta acción se suma a la que ya hemos realizado hace unos años que nos permitió tener más visibilidad. La instalación de una cámara del canal TN que muestra la costanera. Ahora estamos trabajando en una promoción para julio que contará con descuentos importantes para los turistas que nos visiten”.

Por su parte, Adrián Romero, flamante director de Gestión Turística, manifestó: “Desde nuestra área las expectativas siempre son buenas, obviamente dentro del contexto actual porque sabemos que la situación económica influye a la hora de decidir un viaje”. De todas formas, reconoció que el nivel de reservas “es bajo” y por eso comenzaron a trabajar con más intensidad en la promoción de la ciudad: “Tenemos que ser creativos y seguir difundiendo Gualefguaychú a través de las redes y otros medios, como así también generar promociones para atraer a los turistas. Buscamos potenciar y generar más eventos, competencias, actividades que movilicen la temporada baja”.

La Costa Show Car no se hará en la ciudad este año

Marcelo Friederich confirmó que el evento La Costa Show Car no se realizará en Gualeguaychú y lamentó tal decisión: “Entendimos que estaba todo encaminado para que se realice en la ciudad, pero en la última semana nos comunicaron que lo harán en Concepción del Uruguay. No tenemos claro cuáles fueron los motivos por los que han tomado esa decisión ya que sabíamos que estaban en contacto con el Área de Turismo. Es una lástima ya que se perdió un evento que generaba un movimiento económico muy importante y, con la situación actual, todos los prestadores contábamos con ese evento en la ciudad”, manifestó y agregó: “Esperamos que esto no sea una tendencia y que, ante situaciones como la baja de un evento, se sumen otros ya que nos permiten compensar las pérdidas de la temporada baja”.