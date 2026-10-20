Boca visitará este martes a Vasco da Gama, desde las 21.30 en el Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena necesita remontar la derrota por 1-0 de la ida para alcanzar una final del certamen que no disputa desde 2005.

El encuentro será televisado por DSports y tendrá como árbitro al venezolano Jesús Valenzuela. Una victoria del Xeneize por un gol llevará la definición a los penales; si gana por dos o más, avanzará directamente. Un empate o una derrota clasificará al conjunto brasileño.

Según informó TyC Sports, Leandro Paredes está en condiciones de jugar y el entrenador deberá resolver si lo incluye desde el inicio o lo utiliza como alternativa en el banco. El capitán se recuperó del desgarro grado II en el isquiotibial derecho que sufrió frente a Instituto.

Paredes y las decisiones de Arruabarrena

El mediocampista no llegará al ciento por ciento desde lo físico, pero quiere estar presente por la importancia del encuentro. Su ausencia se sintió en la Bombonera, donde Boca perdió con un gol de Adson a los 24 minutos del primer tiempo y no pudo aprovechar sus oportunidades para empatar en el complemento.

Otra posibilidad es el regreso de Alan Velasco, recuperado del desgarro sufrido ante Unión. El atacante disputa un lugar con Sebastián Villa, mientras que Miguel Merentiel podría volver a la titularidad en reemplazo de Enner Valencia.

La revancha también pondrá a prueba una racha adversa: el Xeneize acumula 11 partidos sin ganar en Brasil. Su última victoria allí fue el 2 de diciembre de 2020, frente a Internacional en Porto Alegre. De todos modos, en esta Sudamericana logró superar a San Pablo en el Morumbí para acceder a las semifinales.

Cómo llega Vasco da Gama

Vasco viene de perder 1-0 ante San Pablo por el Brasileirao, con mayoría de titulares. La derrota interrumpió una serie de siete encuentros invicto y lo dejó en el puesto 15, con 35 puntos, a tres de la zona de descenso.

Pedro Emanuel no realizaría demasiados cambios respecto del equipo que ganó en Buenos Aires. La principal duda pasa por Paulo Henrique, quien salió lesionado en el entretiempo del último partido y podría ser reemplazado por José Luis Rodríguez.

El escenario quedó confirmado después de una disputa por el uso del Maracaná. Vasco no puede disputar esta instancia en el São Januário por los requisitos de Conmebol y obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Río de Janeiro. Se espera la presencia de unos 70.000 hinchas locales y 4.000 de Boca.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.