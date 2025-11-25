La Asociación de Futsal Gualeguaychú (AFG) informa que este fin de semana se desarrolló en nuestra ciudad el Torneo Provincial Femenino de Futsal 2025, con la participación de ocho instituciones de Paraná, Concordia y Gualeguaychú. El certamen se disputó íntegramente en el Polideportivo CEF N°6 “Antonio Giusto”, con un gran acompañamiento del público durante las tres jornadas.

Participaron los equipos:

* Mariano Moreno (Paraná)

* Español (Paraná)

* Deportivo Máquina (Paraná)

* Atlético Paraná (Paraná)

* La Masía (Concordia)

* Pueblo Nuevo (Gualeguaychú)

* Pescadores (Gualeguaychú)

* CEF N°6 (Gualeguaychú)

Puede interesarte



Instancias Finales – Domingo

Las semifinales se disputaron entre:

* Deportivo Máquina vs. CEF N°6

* Español vs. Mariano Moreno

El partido por el 3° y 4° puesto quedó en manos de CEF N°6, debido a que el equipo de Mariano Moreno no se presentó al encuentro.

La final enfrentó a Deportivo Máquina y Español, consagrando como campeón al conjunto de Deportivo Máquina (Paraná).

Podio Final

* Campeón: Deportivo Máquina (Paraná)

* Subcampeón: Español (Paraná)

* Tercer puesto: CEF N°6 (Gualeguaychú)

Enzo Damer, desde el Comité Ejecutivo de la Asociación de Futsal Gualeguaychú, destacó: “Estamos muy orgullosos de haber organizado un Provincial Femenino de esta magnitud en nuestra ciudad. Fue un enorme desafío que asumimos con responsabilidad y compromiso, garantizando un torneo ordenado, competitivo y con una infraestructura adecuada. El CEF N°6 volvió a ser una sede ejemplar, con un público que acompañó y disfrutó de cada jornada.

Agradecemos a todas las delegaciones, árbitros, cuerpos técnicos, jugadoras, colaboradores y al público que se acercó durante el fin de semana. El futsal femenino continúa creciendo en toda la provincia y desde la Asociación vamos a seguir impulsando su desarrollo, generando más espacios de participación y competencia para nuestras deportistas.”