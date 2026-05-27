Por el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, la fecha se pondrá en marcha este sábado con un adelanto de alto voltaje: el clásico de la zona sur entre Pueblo Nuevo y Unión del Suburbio, quienes se enfrentarán desde las 15:15 horas en el estadio La Ciudadela.

El resto de los partidos se jugarán el domingo, todos desde las 15:15, destacándose la visita del puntero e invicto Juventud Unida ante Independiente (tercero a nueve puntos) en el Estadio Municipal. En los demás enfrentamientos, el escolta Juventud Urdinarrain visitará a Defensores del Oeste, Deportivo Urdinarrain recibirá a Camioneros, Central Entrerriano a La Vencedora y Sarmiento a Central Larroque.

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La fecha en la B se abre el sábado con un partidazo

Por la novena fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna”, Defensores del Sur será local en el Estadio Municipal ante Sporting, en un duelo clave entre uno de los dos escoltas y el único puntero. El encuentro se jugará a partir de las 19:15 horas.

La fecha del ascenso se completará el domingo con los cuatro partidos restantes, todos desde las 15:15 horas. Cerro Porteño recibirá a Sportivo Larroque en otro choque de animadores, Sud América a Atlético Sur, Deportivo Gurises a Black River y Juvenil del Norte visitará a Isleños Independientes.