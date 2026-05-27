FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Con partidos atractivos el sábado, así se jugará la fecha del próximo fin de semana
La Liga Departamental diagramó la novena fecha del Torneo Apertura de la divisional mayor y del ascenso, con choques salientes como adelantos en ambas divisionales.
Por el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, la fecha se pondrá en marcha este sábado con un adelanto de alto voltaje: el clásico de la zona sur entre Pueblo Nuevo y Unión del Suburbio, quienes se enfrentarán desde las 15:15 horas en el estadio La Ciudadela.
El resto de los partidos se jugarán el domingo, todos desde las 15:15, destacándose la visita del puntero e invicto Juventud Unida ante Independiente (tercero a nueve puntos) en el Estadio Municipal. En los demás enfrentamientos, el escolta Juventud Urdinarrain visitará a Defensores del Oeste, Deportivo Urdinarrain recibirá a Camioneros, Central Entrerriano a La Vencedora y Sarmiento a Central Larroque.
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La fecha en la B se abre el sábado con un partidazo
Por la novena fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna”, Defensores del Sur será local en el Estadio Municipal ante Sporting, en un duelo clave entre uno de los dos escoltas y el único puntero. El encuentro se jugará a partir de las 19:15 horas.
La fecha del ascenso se completará el domingo con los cuatro partidos restantes, todos desde las 15:15 horas. Cerro Porteño recibirá a Sportivo Larroque en otro choque de animadores, Sud América a Atlético Sur, Deportivo Gurises a Black River y Juvenil del Norte visitará a Isleños Independientes.