La temporada del vóley entrerriano llegó a su punto culmine y este fin de semana se conocerá al campeón de la Liga Provincial de Mayores de Vóley 2024, en la rama masculina.

El gran candidato a quedarse con el título es Pescadores, uno de los dos representantes locales, quien resultó el mejor equipo de la fase regular y por ese motivo se ganó el derecho a ser anfitrión en la etapa decisiva, que se jugará en formato playoffs: cuartos de final, semifinales y final.

Los cuatro partidos de cuartos se jugarán en la jornada de hoy y los cruces quedaron definidos a partir de las posiciones finales de la fase regular.

Pescadores resultó el mejor equipo en la etapa clasificatoria y se medirá ante el octavo y último clasificado, Recreativo de Villa General Libertador San Martín.

El segundo de la fase regular fue Echagüe, último bicampeón, que se enfrentará a Sociedad Sportiva de Gualeguay. Tercero quedó Rowing, ganador de la última Liga Federal, que irá contra Estudiantes de Paraná y cuarto se ubicó Paracao, que tendrá el cruce, a priori más complejo, al tener que medirse con Independiente, en la eliminatoria más pareja, ya que se enfrentarán el cuarto y quinto de la clasificación.

Por lo hecho en la etapa clasificatoria y por la jerarquía de su plantel, con nombres que formaron parte de la época dorada del club en la Liga Argentina de Vóley A1 y A2, Pescadores se perfila como gran candidato a consagrarse campeón entrerriano después de cinco temporadas y cortar con la hegemonía de los equipos paranaenses en las últimas ediciones.

Por su parte, Independiente, el otro representante local, busca sumar rodaje y potencias sus jugadores de la cantera, de cara a la Liga Federal 2025 (tercer escalón del vóley argentino), tras confirmar ayer oficialmente su participación.

Recuadro

-Programación

Sábado

Cuartos de final

16hs. Independiente – Paracao (Paraná).

17.30hs. Sociedad Sportiva (Gualeguay) – Echagüe (Paraná).

19hs. Rowing (Paraná) - CAE (Paraná).

20.30hs. Pescadores – Recreativo (Villa Gral. San Martín).

Domingo

Semifinales

10hs. Ganador P4 – Ganador P1.

11.30hs. Ganador P2 – Ganador P3.

15hs. Tercer Puesto.

16.30hs. final.