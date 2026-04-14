La Federación Argentina de Municipios convocó a una movilización para el martes 14 de abril al Ministerio de Economía en rechazo a la política económica que lleva adelante el gobierno nacional.

Según informó Clarín, la decisión se adoptó tras una reunión de urgencia por videoconferencia en la que el presidente de la FAM, Fernando Espinoza -jefe comunal de La Matanza- propuso pasar de la queja individual a una acción colectiva.

La Federación Argentina de Municipios está formada por más de 500 comunas del país, representando gobiernos locales de manera voluntaria, según su comunicación oficial. Su objetivo es representar a los municipios ante autoridades nacionales, provinciales e internacionales, y defender la autonomía provincial.

Presencia entrerriana

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, explicó que la convocatoria responde a una situación extendida en todo el país. “Estamos activos los intendentes de todo el país en función de las reales pérdidas de montos de coparticipación”, afirmó, y detalló que la merma de ingresos se profundizó en el último tiempo.

En declaraciones a Radio Plaza, la jefa comunal señaló que el deterioro de la recaudación impacta directamente en las finanzas municipales. “La recaudación ha venido decreciendo sostenidamente desde el año pasado, pero este año se ha notado muchísimo, impactando sobre la coparticipación provincial. Eso significa que sentimos la merma de recursos cuando nuestras obligaciones no merman”, explicó.

Asimismo, confirmó que los intendentes presentarán un documento formal ante la cartera económica nacional. Indicó que el texto contiene argumentos técnicos para sustentar el reclamo y advirtió sobre las consecuencias en la prestación de servicios: “Si las ciudades no pueden prestar servicios, la gente va a empezar a mirar a la Nación”.

Romero también destacó su participación en distintos espacios institucionales, como el Consejo Federal de Intendentes y la Federación Argentina de Municipios, desde donde se impulsan gestiones conjuntas. “Voy a ir porque todos los ámbitos suman”, anticipó, y adelantó que se solicitaron audiencias en el Ministerio del Interior y en el Congreso.

Entre los principales planteos, los intendentes reclaman la redistribución del impuesto a los combustibles y el fin del esquema discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional, proponiendo su incorporación a la coparticipación automática.