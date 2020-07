Con presencia de la oposición, se realizó la "Caravana por la República" en Gualeguaychú

En ese lugar, a partir de las 15.15 comenzaron a congregarse autos, camionetas, y hasta una voiture de la década del 20. Se conformaron dos columnas con vehículos que recorrieron las principales calles de la ciudad para luego volver a concentrarse en la Plaza Colón a las cinco de la tarde. En el lugar se entonaron las estrofas del Himno Nacional para luego desconcentrarse.

Dentro de los reclamos que se expresaron en la convocatoria hubo carteles que reclamaron "por las libertades, la independencia de poderes, para que nos dejen trabajar, contra los ataques al campo y la inseguridad, contra el ajustazo de Bordet, la agroexportadora Vecentín y por los jubilados".

En la marcha estuvieron presentes además dirigentes de la oposición, como el senador nacional Alfredo De Ángeli, el diputado provincial Nicolás Matiauda, los concejales Cambiemos Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Juan Ignacio Olano y referentes del radicalismo.

“Vengo como ciudadana porque estamos en una situación muy crítica. Más que ir en contra de algo, estamos en defensa de lo que son las libertades, debido a que sentimos que tenemos una amenaza permanente con ciertas libertades, por lo que decidimos salir y manifestarnos pacíficamente, lo que no significa que lo hagamos con firmeza. La adhesión de hoy nos sorprendió. Vino mucha gente, diría que el doble que la del 20 de Junio”, explicó a ElDía Estela Miño, quien fue candidata a viceintendente en 2015, cuando compartió la fórmula de Cambiemos con Javier Melchiori.

Consultada por la situación de la agroexportadora Vicentín, señaló que “si lo que dice el Gobierno es cierto, que defina la Justicia como corresponde. "Soy defensora de la propiedad privada, que es un derecho constitucional, y no de una empresa en particular”, aclaró.

La convocatoria volvió a sorprender al diputado de Juntos por el Cambio Nicolás Mattiauda que afirmó que "queda claro que existe un gran malestar y una fuerte preocupación por parte de la ciudadanía en cuanto a la pérdida de los derechos y los aspectos más democráticos de nuestro país".

"Estamos más que conformes con que el pueblo se haya expresado y acompañado en esta iniciativa que si bien tiene su origen en la dirigencia política, la sociedad entrerriana la ha adoptado como propia”, expresó.

Otro de los referentes opositores presentes fue Pablo Echandi, que consideró que “las personas están cansadas de tanto avasallamiento y se expresa. Está cansada de que sigan largando presos, harta de decisiones políticas, relacionadas a la justicia, que preocupan y mucho”.

El edil también se refirió al comunicado y a la movilización que realizó la multisectorial esta mañana: “Me llamó la atención que se hayan manifestado el mismo día que esta marcha, aunque están en su legítimo derecho de hacerlo. En nuestro caso quedó demostrado que no somos unos pocos locos los que pensamos distinto al Gobierno. Acá vino gente de distintos sectores de la ciudadanía y no de uno en particular como lo quieren hacer ver”.

Su compañera de bancada, Alejandra Leissa, manifestó que “esta convocatoria habla de que la gente, a pesar de las cosas que suceden, trata de mantenerse activa para defender sus derechos”.

“Tenemos que pensar en una forma de gobierno más heterogénea, viendo que hay todo tipo de personas y que queremos vivir en una ciudad más equilibrada, más justa, no tan binaria, extremista, no tan Venezuela, Cuba. Queremos algo más integral, porque los sistemas que rigen los destinos de los países mencionados no son un modelo a seguir”, concluyó la concejal.