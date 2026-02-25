La etapa de playoffs concluye con encuentros de alta intensidad. Tras la eliminación del Inter frente al Bodo Glimt, las victorias de Atlético Madrid y Leverkusen, y la amplia diferencia conseguida por el Newcastle con un 9-3 ante Qarabag, queda por disputarse la última serie de partidos. El enfrentamiento destacado será entre Real Madrid y Benfica en el estadio Santiago Bernabéu.

El equipo español se impuso 1-0, aunque el foco estuvo en el incidente entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Jr. La UEFA decidió suspender al futbolista argentino para el partido de vuelta tras una acusación de racismo, lo que generó un ambiente tenso en Madrid.

El PSG, actual campeón, buscará asegurar su pase a octavos de final ante el Mónaco, tras la victoria por 3-2 en el primer encuentro. En el Parque de los Príncipes, el equipo dirigido por Luis Enrique intentará mantener la ventaja y evitar errores.

Juventus recibirá al Galatasaray en Turín, con la intención de revertir la derrota 5-2 sufrida en la ida. Por su parte, el Dortmund visitará a Atalanta en Italia, llevando una diferencia de 2-0 a su favor.

Atalanta vs Borussia Dortmund

Atalanta recibe al Borussia Dortmund (Reuters)

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney +

Estadio: New Balance Arena

Juventus vs Galatasaray

Juventus deberá revertir el resultado (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 3 / DGO / Disney +

Estadio: Juventus Stadium

Real Madrid vs Benfica

Prestianni y Vinicius protagonizaron un polémico cruce (Efe)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Santiago Bernabéu

PSG vs Mónaco

PSG deberá mantener la ventaja sobre Mónaco

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN + / DGO / Disney +

Estadio: Parque de los Príncipes