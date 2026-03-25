EN ORO VERDE
Con representaciones locales, comenzó la temporada oficial de la arquería entrerriana
Seis tiradores de la Escuela Tiro con Arco Gualeguaychú compitieron el fin de semana en Oro Verde, por la primera fecha del torneo de la Federación Entrerriana de Tiro con Arco (Fetarco), que contó con la organización del Club Tiro con Arco Paraná.
Los arqueros de la Escuela Tiro con Arco Gualeguaychú tuvieron un destacado inicio en la competencia entrerriana, logrando varios podios en distintas categorías y modalidades. Guillermo Cergneux obtuvo la medalla de plata en Raso Escuela a 20 metros, mientras que Santiago D’Addonna se quedó con el oro en Longbow Escuela. En Sub 13 Raso a 20 metros, Santino Flores también alcanzó el primer puesto.
Por su parte, Pedro Guzmán logró la medalla dorada en Raso a 30 metros, categoría en la que Grassi Caballero finalizó en el séptimo lugar. En compuesto, Carlos Della Penna tuvo una sobresaliente actuación al consagrarse campeón en Sub 18 y sumar además una medalla de bronce en la categoría Senior.