Los arqueros de la Escuela Tiro con Arco Gualeguaychú tuvieron un destacado inicio en la competencia entrerriana, logrando varios podios en distintas categorías y modalidades. Guillermo Cergneux obtuvo la medalla de plata en Raso Escuela a 20 metros, mientras que Santiago D’Addonna se quedó con el oro en Longbow Escuela. En Sub 13 Raso a 20 metros, Santino Flores también alcanzó el primer puesto.

Por su parte, Pedro Guzmán logró la medalla dorada en Raso a 30 metros, categoría en la que Grassi Caballero finalizó en el séptimo lugar. En compuesto, Carlos Della Penna tuvo una sobresaliente actuación al consagrarse campeón en Sub 18 y sumar además una medalla de bronce en la categoría Senior.